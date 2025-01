Mania de Você: Quando Viola volta para a novela? Saiba o plano de vingança

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola reaparece na história após fingir que estava morta e revela o seu plano de vingança

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, os telespectadores vão acompanhar o retorno de Viola (Gabz). Ela foi dada como morta após um acidente com o helicóptero sabotado de Mavi (Chay Suede). Agora, ela volta para a trama com sede de vingança. Saiba mais:

Nas cenas, Viola reaparece no capítulo de quarta-feira, 8 de janeiro, após a passagem de tempo de um ano. Ela vai visitar Rudá (Nicolas Prattes) na prisão e diz que sobreviveu ao acidente e foi para o Rio de Janeiro. Depois disso, ela falou com seu pai e foi para outro país. Então, Rudá diz que sabia que ela estava viva porque os dois trocaram cartas no último ano. Lá, ela diz que quer se vingar de Mavi.

Viola vai se aliar a Volney (Paulo Rocha) contra Mavi. Ela revela para ele que já tem um plano para criar uma armadilha para Mavi e que precisa de Volney para executá-lo. Ela diz que vai pagar o violão caso o plano dê certo.

Enquanto isso, Iberê (Jaffar Bambirra) conta para Mavi sobre o sucesso do restaurante Brisa. O vilão vai ao local com Luma (Agatha Moreira) e eles ficam chocados em como o tempero da comida se parece com o tempero de Viola. Com isso, eles começam a suspeitar que Viola sobreviveu ao acidente e é a chef do local.

Pouco depois, Mavi descobre que Viola está em Paraty e vai encontrá-la. Porém, a mocinha finge que perdeu a memória e não se lembra de nada do seu passado.

Confira o resumo dos capítulos da novela Mania de Você para o período de 7 a 11 de janeiro:

Capítulo 104 - Terça-feira, 7 de janeiro

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Volney reclama da falta de romantismo de Mércia. Diana comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Iarlei não está bem. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima, enquanto ele está desempregado. Iberê conta a Mavi sobre o sucesso de um restaurante chamado Brisa. Mavi e Luma conhecem o Brisa. Mavi pensa em Viola ao conhecer o novo restaurante.

Capítulo 105 - Quarta-feira, 8 de janeiro

Mavi acredita que a chef do restaurante é Viola devido ao tempero da comida, mas não encontra provas conclusivas. Luma e Mavi discutem sobre a possibilidade de Viola estar viva e Luma fica insegura. Volney instala câmeras no escritório da administração e é confrontado por Hugo. Evelyn faz uma confissão importante a Tomás. Daniel e Michele se sentem cada vez mais atraídos. Rudá é surpreendido com a visita de Viola na prisão.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 9 de janeiro

Viola revela a Rudá que sobreviveu ao acidente de helicóptero e planeja se vingar de Mavi e Luma. Volney descobre que Mavi está forjando os relatórios financeiros do resort e o chantageia. Evelyn faz uma nova confissão a Tomás, causando uma crise no relacionamento. Michele decide continuar trabalhando para Daniel. Bruna descobre a sala secreta de Volney.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 10 de janeiro

Rodhes consegue despistar Luma. Volney chantageia Mavi. Michele descobre que Mavi e Volney brigaram. Tomás e Bruna invadem a casa de Volney e descobrem sua sala secreta de monitoramento, mas acabam presos no porão. Volney recebe uma proposta de aliança contra Mavi.

Capítulo 108 - Sábado, 11 de janeiro

Mavi descobre que Volney está sendo procurado pela máfia russa e o ameaça. Tomás e Bruna escapam do porão de Volney e decidem investigar mais sobre ele. Luma acha o sabor da comida do restaurante Brisa semelhante ao tempero de Viola. Berta anuncia que vai formalizar sua união estável com Sirlei, causando tensão em Leidi. Volney aceita a proposta para destruir Mavi.