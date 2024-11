Maisa fala mais sobre sua personagem em ‘Garota do Momento’: “Falas problemáticas”

Estreando nas novelas da Globo, Maisa falou sobre sua personagem e comemorou atuar ao lado de uma de suas melhores amigas, Klara Castanho

Feliz com sua estreia em ‘Garota do Momento’, que foi ao ar nesta segunda-feira, 04, Maisa foi às redes sociais para falar mais sobre sua personagem, a Bia, que teve sua primeira cena exibida nesta terça-feira, 05. A personagem já deu o que falar nas redes e se mostrou bem mimada, em seu Instagram a atriz revelou que sua personagem terá falas problemáticas e carregadas de preconceito durante a novela

"A Bia é uma personagem com falas bem problemáticas -- até pela época -- e por sua criação. Quase todas as cenas de embate com a Beatriz são pesadas porque da minha boca saem falas preconceituosas, que eu jamais falaria. É o trabalho e a personagem não sou eu", escreveu Maisa no Instagram. A primeira cena entre Bia (Maisa) e Beatriz (Duda Santos) deve ser exibida nesta quarta-feira, 06.

"Estou no núcleo dos malvados e sou a antagonista da trama. A vilã é nossa diva Maristela (Lília Cabral) Bia é a antagonista. Ela é a pedra no sapato da Beatriz, a mocinha", começou, Maisa ainda contou que ficou empolgada ao receber os roteiros da novela. "Não dá vontade de parar de ler, sabe? Alessandra (Poggi, autora) criou um universo cheio de camadas para todos os personagens. A trama é muito dinâmica e encantadora. Quando li, a primeira coisa que pensei foi que eu amaria fazer parte da história", disse.

A estrela ainda comemorou seu laço com o elenco da novela e celebrou poder trabalhar do lado de uma de suas melhores amigas, Klara Castanho.“Nada melhor do que trabalhar com a Klara, uma amiga que amo. A gente fica grudadas”, brincou.

Lilia Cabral usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para compartilhar um clique ao lado de Maisa Silva nos bastidores das gravações da novela 'Garota do Momento'. No clique publicado no feed do Instagram, as atrizes aparecem sentadas em um sofá no camarim, usando um roupão, chinelo e uma calça legging da mesma cor. Veja!