Lucy Alves volta às raízes nordestinas em Renascer: 'Sentimento de casa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucy Alves adianta sobre personagem em 'Renascer' e comemora representação do nordeste nas novelas brasileiras

Após participação na Dança dos Famosos, a atriz Lucy Alves (38) já está a todo vapor com outro projeto. Ela entra na reta final de Renascercom uma personagem inédita, sua participação promete agitar a trama do horário nobre da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebra integrar o elenco da novela e exalta cultura nordestina: "Sentimento de casa".

Na trama, Lucy Alves será a sanfoneira Lilithy, unindo duas de suas grandes paixões: música e atuação. No remake de Renascer, a personagem deixará o comerciante Norberto (Matheus Nachtergaele) encantado. A atriz gravou suas primeiras cenas essa semana e confessa que está ansiosa com esse novo trabalho.

"Estou muito feliz de estar Renascer que é uma novela linda demais, é um sucesso, um folhetim de para lá de especial e o elenco também é muito especial. Eu acho que conseguiram reunir artistas diversos potentes", analisa.

Renascer marca o retorno da parceria de Lucy Alves com o autor Bruno Luperi, os dois trabalharam juntos anteriormente em Velho Chico, novela essa que consagrou a artista para o grande público e marcou sua estreia na teledramaturgia brasileira.

"Fico muito feliz com o convite do Bruno. Minha expectativa é a melhor possível, é uma personagem nova nesse momento de reta final da novela, então, para mim é um presente poder fechar com chave de ouro esse ciclo com essa galera tão legal. É uma oportunidade de aprender com esse elenco tão primoroso", declara.

'SENTIMENTO DE CASA'

Com muito orgulho, Lucy Alves é nordestina, natural de João Pessoa, na Paraíba. Ela celebra a representação do nordeste dentro de Renascer e reforça que adora exaltar sua cultura dentro do seu talento e de sua arte.

"Sempre bom [representar o Nordeste], um sentimento de casa. É muito bom enaltecer os meus, a minha cultura, minha bagagem e toda a minha ancestralidade. O Nordeste é minha minha base maior para tudo!", confessa.

"É sempre grande poder representar o Nordeste nas tramas, nos folhetins, dar vida a esses personagens nordestinos, falar dessa terra, falar desse clima, dessas sagas, tudo nosso. Estou em casa!", finaliza Lucy Alves.

