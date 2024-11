Cenas finais de Tieta foram gravadas debaixo de calor extremo e precisou de dublês

Próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo, Tieta teve cenas gravadas no Rio Grande do Norte e precisou de dublês; relembre

A partir de 2 de dezembro a Globo passará a reprisar Tieta, a trama que conquistou o segundo maior sucesso de audiência da história da emissora. Baseada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra dos autores Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, foi marcada por diversas curiosidades e relatos de bastidores, como as cenas finais, que foram gravadas no Rio Grande do Norte debaixo de temperaturas extremas e contou com a ajuda de dublês.

Segundo o jornal O Globo, as cenas finais da novela Tieta foram gravadas em dois dias, debaixo de um sol de 38 graus, marco do início de outono no Rio Grande do Norte. O calor extremo fez com que os atores e a equipe consumissem cerca de 2.000 copos de água mineral, enquanto gravavam as externas, além de terem se refrescado em banhos de lagoa.

Quem eram os atores que estavam presentes?

Betty Faria,Cláudia Magno, Flávio Galvão, Luiza Thomé, Cláudia Alencar e José Mayer foram alguns dos nomes que estiveram presentes nas gravações que aconteceram em praias e dunas do Nordeste. Segundo informações do site Purepeople, em uma das cenas gravadas, os personagens de Yoná Magalhães e Paulo César Grande, precisavam voar de ultraleve, mas quem realizou o voo foi uma dupla de dublês.

Briga entre Sônia Braga e Betty Faria

Em 1996, aconteceu o lançamento do filme Tieta do Agreste, que trouxe a atriz Sônia Braga no papel da protagonista, que na novela, foi interpretada por Betty Faria.

A escolha de uma atriz diferente para o filme gerou um desafeto entre as artistas, fato que a própria Sônia Braga contou ao Estadão na época. “Os direitos para cinema já haviam sido prometidos a mim. eu havia ligado para o Jorge e pedido para comprar os direitos antes de a novela ser pensada.", contou.

Segundo a artista, ela só soube que Betty Faria interpretaria Tieta nas telinhas durante uma viagem à Itália, momento em que a própria Betty contou a novidade. Elas estavam acompanhadas de Zélia Gattai e Jorge Amado.

"Fiquei surpresa. Na mesma hora, o Jorge segurou minha mão e disse: 'minha filha, a Betty fará a Tieta na televisão'. Sempre admirei a Betty, tenho o maior respeito por ela. Sei que ela ficou machucada, mas acho que ela não foi informada sobre o processo", relembrou Sônia.

Em outra ocasião, Betty comentou o ocorrido à revista Época, afirmando que não é amiga de Sônia: "Muito pelo contrário, ela não pediu licença para ser Tieta no cinema e isso foi péssimo. Eu fazia turnê na época, e, a cada cidade que chegava, as pessoas comentavam que ficaram indignadas.”, disse a atriz.