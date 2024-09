Juliana Paiva surge aos beijos com o namorado em meio à natureza

A atriz Juliana Paiva chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto beijando o namorado, Danilo Partezani

Juliana Paiva surgiu em clima de romance em suas redes sociais nesta sexta-feira, 6. A atriz, que interpreta a personagem Electra na novela 'Família É Tudo', da TV Globo, chamou a atenção dos fãs ao postar um novo clique seu namorado.

Na foto publicada no feed do Instagram, ela aparece dando um beijo apaixonado em Danilo Partezani em uma cachoeira. Para o passeio com o amado, Juliana surgiu usando um maiô preto e seu amado com uma sunga.

Na legenda do post, a atriz se declarou. "Nós", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração. "Meu amor! Te amo muito", comentou Danilo nos comentários.

Os fãs se derreteram pelo casal nos comentários. "Perfeitos", disse uma seguidora. "Tão lindos!!", afirmou outra. "Lindos. Viva o amor maior", falou uma fã. "Lindos. Casal perfeito", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paiva (@juulianapaiva)

Juliana Paiva revela que dois irmãos já se apaixonaram por ela

Juliana Paiva dá vida a Electra, em Família É Tudo, da TV Globo. Na trama, o ex-namorado da personagem, o fotógrafo Luca Baggio (Jayme Matarazzo), e o irmão caçula dele, o advogado Murilo (Henrique Barreira), vão disputar o amor da jovem. Durante a abertura das gravações das novelas, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a atriz revela que na vida real também já passou pela experiência. "Estranho", confessa.

"Eu já tive dois irmãos que se apaixonaram por mim. Polêmica! (risos). Mas em momentos diferentes de vida. Não sabia que o segundo estava realmente interessado em mim. Foi uma surpresa, mas ele estava trabalhando isso nele. Ele me contou e eu falei: Caramba. (Foi) estranho porque pra mim não fazia o menor sentido", conta ela, acrescentando que não tinha ficado com o primeiro irmão.

"Não tinha ficado, não tinha namorado, não. E não vivi a história com o segundo, nem nada. Ele confundiu mesmo, no momento de amizade, e seguia em frente com aquilo. Mas colocar para a minha vida, acho muito estranho. Porque também, a partir do momento que isso andar (...) Vamos supor, a Electra fica com o Murilo agora. Como é que ela retoma depois com o Luca, né? Vai ser: Ah, não, é só uma paixonite e tal (...) A gente tem que ter muita maturidade pra seguir isso (risos)", fala. Confira a entrevista!