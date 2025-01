Juliana Didone compartilha intimidade e posta registros raros com a família

A atriz Juliana Didone, que viveu Letícia na novela Malhação em 2004, curte as férias com a família e publica fotos da ocasião em suas redes sociais

A atriz Juliana Didone, a eterna Letícia da novela Malhação exibida pela TV Globo em 2004, compartilhou uma série de registros raros ao lado da família por meio de seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 23. Nas imagens, a artista aparece curtindo as férias e exibiu momentos da intimidade ao lado da filha, Liz, de seis anos, e da sobrinha.

"Nascem momentos que ficam pra sempre", escreveu na legenda da publicação. Elas ficaram hospedadas em hotel em Campos do Jordão, em São Paulo.

Liz é fruto do casamento da atriz com o empresário Flávio Rossi, com quem ela foi casada até 2019.

Polêmica

Juliana Didone, que também é muito conhecida por seu papel em O Profeta, se tornou alvo de ataques após compartilhar um vídeo sobre a tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul, em maio de 2024.

Na ocasião, a atriz gravou um vídeo em que declamava um texto poético sobre a situação do Rio Grande do Sul.

No registro, ela aparecia em um banheiro, debaixo de um chuveiro, enquanto narrava o texto sobre a tragédia climática. Pouco tempo depois, ela decidiu apagar o vídeo, que já tinha ganhado grande repercussão na web.

"Usei uma linguagem que muitas vezes eu uso aqui no Instagram para me comunicar, mas entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto que é de uma gravidade enorme para todos nós", confessou. Saiba mais!

