Jacqueline Sato destaca a força de Yuki na novela Volta Por Cima: ‘Inspiradora'

Intérprete da personagem Yuki na novela Volta Por Cima, a atriz Jacqueline Sato reflete sobre as cenas intensas na trama

A atriz Jacquline Sato atuou em cenas intensas na novela Volta Por Cima, da Globo, nos capítulos mais recentes. Isso porque sua personagem, Yuki, foi sequestrada por Gerson (Enrique Diaz), seu ex-namorado abusivo, e ficou em cárcere privado e sob terror psicológico.

Depois das gravações, a estrela refletiu sobre a força de sua personagem em lidar em os desafios da vida. "A Yuki é uma personagem que carrega uma força inspiradora. Ela sente profundamente, sofre, e ainda assim não permite que isso a destrua e derrube de vez. Para mim, esse equilíbrio entre força e vulnerabilidade é o que torna a Yuki tão real. É possível buscar um caminho para seguir em frente e lutar. É uma mensagem poderosa, especialmente em um momento em que tantas mulheres ainda enfrentam situações de abuso e opressão", contou.

Além disso, a artista contou como foi interpretar Yuki em cenas tão intensas ao longo da trama. "Eu sabia que essas cenas exigiriam muito, não apenas emocionalmente, mas também em termos de responsabilidade. O ciclo de abuso que vemos entre Yuki e Gerson é algo real na vida de muitas pessoas. Abuso não é só físico; muitas vezes, num primeiro momento ele é psicológico, manipulador, cheio de armadilhas emocionais. Entender esse mecanismo foi essencial para dar verdade à personagem. Pesquisei relatos, conversei com especialistas, entendi que a dinâmica tinha muito a ver com a síndrome de Estocolmo, e fiz meu trabalho individual também para construir essas camadas com a seriedade que o tema merece", disse.

Inclusive, ela refletiu sobre o significado de Yuki em sua carreira. "Essa personagem me trouxe uma conexão diferente com o público. Tenho recebido mensagens de mulheres que se sentem representadas pela história dela. Isso, para mim, é o maior presente que uma atriz pode receber", afirmou.

Por fim, Jacqueline Sato celebrou a parceria em cena com o ator Enrique Diaz. "Trabalhar com o Enrique foi divertido e enriquecedor demais. Ele é um artista incrível, e uma pessoa maravilhosa. Fora de cena, um brincalhão, dá o ‘ação’ e ele se transforma num clique nesse homem odioso que é o Gerson. Dá raiva mesmo, (risos). Ou seja, não poderia ser melhor", declarou.