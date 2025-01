Ivy Souza vive personagem vítima de violência doméstica em Mania de Você: ‘Cena marcante’

A atriz Ivy Souza fala com exclusividade com a CARAS Brasil sobre seu primeiro papel fixo em uma novela

Ivy Souza (34) tem se destacado em Mania de Você, sua primeira novela com papel fixo. Intérprete da personagem Dhu, uma mulher que sofre violência doméstica do marido Edmilson (Érico Brás) que dá duro para sustentar a casa onde mora com os filhos Iarley (Lucas Wickhaus), Lorena (Liza Del Dala) e o neto Lucas, que é criado por ela, conta detalhes da experiência.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre o impacto da sua personagem com tema ainda presente em parte dos lares brasileiros, o carinho das pessoas nas ruas e revela a cena que a marcou. "Fazer arte é fazer muitas estreias", comemora a estrela.

"Estou muito feliz de ter a oportunidade de estrear em um papel fixo em Mania de Você, contando a história da Dhu. Fazer arte é fazer muitas estreias e mesmo sendo atriz de teatro há pelo menos 20 anos, o desafio de atuar em outra linguagem é sem dúvida um caminho e um processo contínuo de aprendizagem. Ainda mais poder construir essa narrativa com parceiros que tenho profunda admiração tanto dentro quanto fora de cena", conta.

Infelizmente, a violência doméstica e o relacionamento abusivo são temas cada vez mais frequentes na sociedade. Milhares de mulheres são vítimas de seus maridos e namorados, o que preocupa autoridades. Atravéz da Dhu, o autor João Emanuel Carneiro (54) busca alertar a sociedade para o problema.

"A história de Eduarda Carvalho, a Dhu, é o retrato de muitas brasileiras. É inspirador ver a identificação e saber que muitas pessoas se conectam com a Dhu, a partir de mim, Ivy. A construção de uma personagem parte da “troca” e do “encontro com o outro”. É muito emocionante ver isso concretamente através do carinho dos espectadores. É uma grande responsabilidade contar uma história", afirma.

A estrela revela que se emociona durante o processo de preparação e gravação das cenas impactantes da cozinheira. "Sou uma das primeiras espectadoras da Dhu e acompanhar a trajetória da sua história, suas escolhas,é sim muito emocionante. Rascunhar, construir a lógica de uma personagem é se conectar e se distanciar ao mesmo tempo dele. Me emociono, me divirto de brincar e de jogar “ser Dhu”, confessa.

Nos capítulos mais recentes de Mania de Você, Dhu abriu o coração para um novo amor ao se envolver com Wagner (Bruno Quixotte). O romance tem mostrado uma nova face determinada da ex-vendedora de doces na luta contra a violência contra a mulher.

"Por muito tempo na história de Dhu, ela naturalizou e aceitou o desamor. Tem uma cena, que tenho muito carinho, que é quando Dhu canta parabéns pra si mesma, depois que a família esquece seu aniversário. A partir dali aos poucos, Dhu começa a fazer escolhas por ela mesma e se priorizar. Acho que o novo relacionamento de Dhu com Wagner faz parte dessa nova fase e tem a ver com esse momento bonito da vida dela. É um presente contracenar com Bruno e Érico, são parceiros incríveis! Nosso núcleo, como um todo, formou um time, uma família!", conclui a atriz.

