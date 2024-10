Globo dá sinal positivo para novela sobre movimento feminejo; veja detalhes

De olho na força das mulheres no sertanejo, a Globo aprovou a sinopse de uma novela que vai abordar o universo feminejo. Saiba detalhes

De olho na força das mulheres no sertanejo, a Globo aprovou a sinopse de uma novela que vai abordar o universo feminejo. O projeto, que recebeu o nome provisório de Donas da Voz, está previsto para ser lançado no segundo semestre de 2025 e será escrito por duas autoras que já emplacaram tramas musicais na emissora.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o folhetim vai ser escrito por Izabel de Oliveira, de Cheias de Charme (2012) e Verão 90 (2019); e Maria Helena Nascimento, de Rock Story (2016). As duas foram demitidas da emissora durante a pandemia, mas voltaram ao canal após assinar contrato por obra.

A previsão é que o folhetim ocupe a faixa das sete após Dona de Mim, também título provisório da novela de Rosane Svartman, que deve estrear após Volta por Cima, que está no ar atualmente. Nos bastidores, a mudança dos nomes provisórios é dada como certa, já que ambas possuem a palavra 'dona'.

A novidade será anunciada no Upfront Globo, um evento para o mercado publicitário. A aprovação da sinopse foi impulsionada pelo sucesso da série Rensga Hits!, cuja segunda temporada acaba de estrear no Globoplay.

Ainda segundo a colunista, a decisão de produzir a novela veio a pedido do diretor Amauri Soares, entusiasmado com pesquisas que indicam o crescimento do movimento feminejo no Brasil e o aumento do interesse por conteúdos nessa temática.

