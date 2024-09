Você sabia? Walcyr Carrasco descumpriu orientação sobre a vilã Cristina em Alma Gêmea

O autor Walcyr Carrasco revelou que tomou uma decisão radical e contra todas as orientações para deixar a vilã Cristina ainda pior na novela Alma Gêmea

A reprise da novela Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, está na reta final e o público acompanha a fase mais vilã da personagem Cristina. Com isso, uma história da época das gravações da novela veio à tona. Você sabia que o autor Walcyr Carrasco descumpriu uma orientação sobre Cristina? Ele tomou uma atitude radical para deixá-la ainda mais malvada na reta final.

No livro Autores - Histórias da Dramaturgia, Walcyr Carrasco revelou que recebeu conselhos para se livrar logo de Cristina por causa das maldades dela. “Em Alma Gêmea, quatro meses antes do fim da novela, houve um grande movimento para que eu acabasse de uma vez com a Cristina, personagem da Flávia Alessandra, porque ninguém aguentava mais aquela vilã”, disse ele.

E completou: “Jorge Fernando dizia que, sempre que pegava a barca para ir à Ilha de Paquetá, as pessoas quase o jogavam no mar por causa da Cristina. Ele me dizia: ‘Walcyr, o público vai parar de ver a novela se você não acabar com a Cristina. Eu falava: ‘A audiência está aumentando, Jorge. Se as pessoas fossem parar de assistir, os índices estariam diminuindo’. Chegou a um ponto que meu irmão, um executivo, mandou um email dizendo: ‘Walcyr, se você não ser um jeito na Cristina, vai perder tudo que construiu’”.

No entanto, Carrasco não quis saber dos conselhos e tornou a Cristina ainda mais vilã. “Eu entendi de outra forma: a vilã está funcionando tão bem que as pessoas estão enlouquecendo de ódio, a ponto de ameaçarem a mim e ao Jorge Fernando. Vou fazer com que ela seja ainda mais cruel. E fiz o Rafael ficar em coma, sofrer nas mãos dela. Ela dava sopa fervendo para ele, beijava outro homem na frente dele. E o público ficou louco, furioso”, relembrou.

Inclusive, ele contou sobre o final da novela. “A Cristina era odiada. Há gente que até hoje me diz que a Cristina merecia ter apanhado e sofrido muito no final da novela. Meu Deus! Ela se olhou no espelho, o diabo apareceu e a puxou para dentro. Ela pegou foco e foi para o inferno. Ainda acham que é pouco?”, brincou ele.