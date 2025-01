Giovanna Antonelli aprova flexibilidade em novo formato de novelas: 'Caminho maravilhoso'

Atriz de Beleza Fatal, Giovanna Antonelli comenta mudanças em novo formato de novelas no Brasil

Giovanna Antonelli (48) se define como a "cria das novelas". Diferente das tramas extensas produzidas por emissoras de TV, agora, a atriz encara o desafio de atuar em uma história feita para o streaming: Beleza Fatal. Sua estreia no novo formato é como Elvira Paixão, uma personagem popular que atua ao lado da mocinha por busca de Justiça.

Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, a estrela conta que um dos motivos de aceitar atuar na produção é justamente a garra que seu papel tem. "Eu me apaixonei pela minha personagem", conta ela, empolgada.

"O Raphael Montes [autor] é uma pessoa que, além de amigo, eu sou uma fã dele, já acompanho ele há muitos anos. Ele é um apaixonado por novelas. Eu sou uma atriz que fui cria das novelas. Então, quando ele me deu pra ler, eu me apaixonei pela novela e pela minha personagem. Depois, acho que poder fazer esse novo formato, acho que o streaming, essa entrada do streaming no Brasil, que é uma coisa nova pra gente, mas é uma coisa que não é nova no mundo, né? Eu acho que é um grande passo positivo pra nova forma de trabalhar uma novela", diz.

Beleza Fatal é uma produção da Max com foco no mercado internacional, principalmente no latino. Antonelli reconhece que é um caminho ousado, mas aprova a investida em um formato que caminha de lado com a modernidade.

"Eu acho que as novelas estão se reformulando e a gente não sabe o que ela virá. Mas a gente tá num caminho e poder estar incentivando, abrindo esse novo caminho é maravilhoso. Fora que uma trama de 40 aqui pra capítulos, você tem um arco, você tem o começo, o meio, o fim. Você sabe exatamente o que vai acontecer com a sua personagem. Então, como atriz, desenhar esse personagem é muito interessante pra mim", diz.

A flexibilidade é um ponto positivo notado pela atriz na nova forma de fazer novelas. Com tempo livre, ela tem a possibilidade de focar em outros projetos e assuntos de interesse, o que era limitado em uma obra aberta com duração de oito meses

"A gente tem um tempo, uma calma pra poder trabalhar mais isso. A gente trabalha uma novela dessa. É um período longo? Há, seis, sete meses filmando, mas muito menos ritmos de cena no dia, como uma novela que tem que ir ao ar seis vezes por semana. Então, esse tempo de cinema para fazer novela é muito bom", conclui.

