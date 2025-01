Garota do Momento: Saiba qual será a reação de Teresa ao pedido de divórcio

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Alfredo pede o divórcio de Teresa ao confessar seu amor por Anita e a reação dela surpreende a todos

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Alfredo (Eduardo Sterblitch) vai pedir o divórcio para Teresa (Maria Eduarda de Carvalho). Ele diz que está apaixonado por Anita (Maria Flor) e quer ficar com ela. Com isso, Teresa reage de forma inusitada.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Alfredo não consegue se livrar ou esconder o sentimento de amor que tem por Anita. Com isso, ele chama Teresa para uma conversa e pede o divórcio.

Ele diz que está apaixonado por Anita e que não consegue mais lutar contra isso. Então, Teresa demonstra calma e não faz um escândalo. Ela diz que já tinha percebido o sentimento do marido por Anita e que aceita a separação. Inclusive, ela já não amava mais o marido como antes e quer que os dois sigam suas vidas.

Mesmo aceitando a separação de forma tranquila, Teresa alerta Alfredo de que o marido de Anita, Nelson (Felipe Abib), não deve ter a mesma reação.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 21 a 25 de janeiro:

Capítulo 67 - Terça-feira, 21 de janeiro

Carmem acolhe Beatriz e Basílio. Maristela e Juliano comemoram o sucesso de seu plano. Beto procura Glorinha e acusa Juliano pela morte de Beatriz. Zélia pressiona Maristela por sua sociedade na empresa. Marlene indica Anita para ser vendedora na Perfumaria Carioca. Eugênia pensa em como voltar com Guto. Sérgio tem uma nova ideia para o programa de Alfredo. Glorinha e Beto chegam em Petrópolis, e Beatriz se mostra para os dois. Carlito alerta Iolanda sobre Renê. Eugênia decide dar aulas particulares. Guto aceita sair com Vinícius. Juliano e Maristela procuram Carmem.

Capítulo 68 - Quarta-feira, 22 de janeiro

Carmem finge culpar Clarice pela morte de Beatriz. Raimundo confronta Celeste. Alfredo sonha com Anita. Nelson maltrata Anita, e Guto e Edu ajudam a mãe. Clarice desperta. Eugênio e Violeta visitam Raimundo. Eugênia dá aulas particulares a Topete. Carlito confirma suas desconfianças sobre Renê. Guto se diverte com Vinícius. Beatriz elabora um plano para se apresentar para Clarice.

Capítulo 69 - Quinta-feira, 23 de janeiro

Basílio teme o plano de Beatriz. Todos se preparam para o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Jacira e Teresa incentivam Eugênia a desfilar. Vinícius conta a Guto que seu pai o expulsou de casa. Violeta repreende Eugênio por apoiar as falas de Raimundo sobre Lígia. Nelson furta o salário de Edu. Violeta enfrenta Maristela e apoia Clarice a inscrever moças do Gente Fina no desfile de moda. Celeste apoia Lígia. Carlito desmascara Renê. Bia sente ciúmes de Alice com Ronaldo. Beatriz flagra um dossiê sobre Juliano entre os pertences de Basílio.

Capítulo 70 - Sexta-feira, 24 de janeiro

Basílio explica o conteúdo do dossiê contra Juliano. Ana Maria e Carlito aplicam uma lição em Renê. Alfredo e Anita sofrem. Violeta acredita que Eugênio a esteja traindo. Topete se anima com o resultado das aulas particulares com Eugênia. Zélia firma sua sociedade com Juliano e Maristela. Jacira arma para que Eugênia acredite que Topete é seu admirador secreto. Lígia promete ajudar Celeste a desfilar. Anita se recusa a jantar com Nelson. Beatriz se prepara para encontrar Clarice.

Capítulo 71 - Sábado, 25 de janeiro

Beatriz chega ao camarim do desfile. Arlete vê Bia nos corredores da TV. Eugênio não compreende a raiva de Violeta em relação a ele. Tem início o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Guto convida Vinícius para sair novamente. Anita reclama de Nelson com Marlene. Eugênio tenta surpreender Violeta com a ajuda de Verinha. Nelson tira a coleira de Laika. Orlando se surpreende ao ver Ana Maria e Iolanda no desfile.