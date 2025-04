Vale Tudo: Maria de Fátima terá plano frustrado por sua 'inimiga'

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima terá seus planos sujos atrapalhados por 'inimiga' e ficará enfurecida; veja o que vai acontecer

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) tentará a todo custo roubar Afonso (Humberto Carrão) de Solange (Alice Wegamann). Para isso, a alpinista social armará alguns planos e um deles será frustrado pela jornalista.

Após apagar um trabalho do computador da ruiva com a ajuda de César (Cauã Reymond), a vilã acabará insatisfeita com seu plano. Isso porque, Solange superará a perda do projeto trabalhando ainda mais e conquistando até mais admiração do namorado.

Esperando que o bilionário ficasse furioso com a amada, Maria de Fátima terá uma surpresa e ficará furiosa. "Se ele ainda estiver chateado comigo depois disso, juro que não insisto mais", dirá a trabalhadora enquanto se dedicará ao projeto sem parar para conseguir ficar com Afonso.

O herdeiro de Odete Rotiman então escutará um áudio da namorada completamente exausta: "Oi, Afonso... Desculpa o áudio, mas eu não tenho condições de digitar nem uma letra. Virei a noite aqui trabalhando...". Comovido, ele fará uma ligação de vídeo para a moça.

Ao perceber que ela está exausta e caindo de sono, ele responderá com carinho: "Descansa. Depois a gente se fala". Depois, Afonso visitará Solange e Maria de Fátima encontrará os pombinhos se dando bem, o que a deixará irritada após sumir com o trabalho da "amiga" para prejudicá-la.

Leia também:Vale Tudo: Fátima arma para acabar com namoro de Solange e Afonso

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Maria de Fátima rouba dólares de Raquel e sobra para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) aprontará contra Raquel (Taís Araújo) e sobrará para Ivan (Renato Góes). A alpinista social roubará a mala de dólares da mãe e o sumiço do dinheiro vai recair sobre o namorado da cozinheira.

Para quem não sabe, a vendedora de sanduíches pegará a mala que achava ser de Rubinho (Julio Andrade) e, na verdade, a mala foi trocada com a de Marco Aurélio (Alexandre Nero) quando ele pegou carona no jatinho do empresário para ir para Nova York. Saiba mais aqui!

Leia também:Novo personagem entra em Vale Tudo; saiba qual será o papel de Leandro Lima