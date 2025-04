Ex-Malhação celebra primeira missão como diplomata após aprovação em concurso

Ex-protagonista de 'Malhação', Gabriel Falcão transbordou alegria nas redes sociais após primeira missão como diplomata: "A gente nunca esquece"

Ex-protagonista da novela Malhação, Gabriel Falcão compartilhou uma conquista especial com os seguidores nesta quarta-feira, 23. Aprovado em concurso público, o ator de 34 anos celebrou sua primeira missão como diplomata.

Atualmente, ele atua no Palácio do Itamaraty, em Brasília, mas está no Rio de Janeiro para participar da reunião de chanceleres do Brics."A primeira missão oficial a gente nunca esquece", escreveu ele ao compartilhar uma foto com outros diplomatas.

Vale destacar que Gabriel Falcão interpretou o protagonista Benjamin na 21ª temporada de Malhação, exibida nos anos 2013 e 2014.

Confira a foto:

Gabriel Falcão celebra primeira missão como diplomata. Foto: Reprodução/Instagram

Novos caminhos

O ex-ator Gabriel Falcão conquistou os brasileiros ao interpretar o protagonista da novela Malhação, da Globo, em 2013. Porém, ele abandonou a carreira artística há algum tempo e assumiu um novo rumo profissional. Em janeiro, o rapaz de 34 anos contou que se tornou diplomata.

Nas redes sociais, Gabriel compartilhou que passou em um concurso público e vai trabalhar no Palácio Itamaraty, em Brasília. Na legenda do post, ele celebrou a conquista profissional.

"Enfim, diplomata. A palavra vocação vem do latim “vocatio”, que significa “chamado” – e foi exatamente isso que eu senti, em dezembro de 2021, quando, pela primeira vez, ouvi falar da carreira de diplomata. Foi como se eu tivesse passado a vida toda apaixonado por massa, queijo e molho de tomate, e, de repente, alguém me apresentasse uma pizza. A refeição, no entanto, seria o oposto de um fast-food: o processo seletivo é sabidamente um dos mais complexos e competitivos do país, com um tempo médio de preparação de mais de quatro anos. Nesse último ano, por exemplo, foram 8525 candidatos concorrendo a 37 vagas, com provas de História Mundial, História do Brasil, Política Internacional, Economia, Geografia, Direito Brasileiro e Internacional, Português, Inglês e Francês/Espanhol", afirmou ele.

E completou: "Não é nenhum exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: foram mais de dois anos de muita dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, de muito aprendizado. Os maiores, curiosamente, não foram sobre os quase infinitos conteúdos estudados, mas sobre a vida: primeiro, sempre é tempo de fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo".

Por fim, ele agradeceu: "Como nada nessa vida se faz sozinho, esse resultado não é só meu, mas também da minha família, que me apoiou de todas as formas e me encorajou a encarar o medo de trocar um caminho profissional já trilhado por outro que era só sonho e incerteza; dos amigos e amigas, que compreenderam as muitas ausências e demoras em responder; dos vários professores incríveis e generosos que tive a sorte de encontrar; e também dos novos colegas de profissão, cuja inteligência, sensibilidade e grandeza serviram e servem de inspiração para mim nessa nova jornada. Um dos grandes chanceleres da história recente da política externa brasileira disse, certa vez, que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Pelo visto, estou mesmo no lugar certo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Falcão (@gabrielmfalcao)

Leia também:Karina Bacchi ganha título de diplomata civil humanitária: 'Chamado divino'