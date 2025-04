Paolla Oliveira arrasa na dança ao imitar Joelma nos bastidores de ‘Vale Tudo’

A atriz Paolla Oliveira, que interpreta Heleninha em ‘Vale Tudo’, foi filmada dançando nos bastidores da novela por uma colega de elenco

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, que interpreta Heleninha no remake de Vale Tudo, foi flagrada pela colega de elenco Maeve Jinkings, de 48, dançando e imitando Joelma nos bastidores da novela, exibida na faixa das nove da TV Globo.

A atriz dançava e balançava os cabelos quando foi registrada. “A rainha de bateria também dança brega”, comentou Maeve.

Paolla se aproximou da atriz que interpreta Cecília no remake, que registrava o momento com o celular. “Ela não sabe se troca de roupa, se vê cena ou se ela faz a Joelma”, disse a namorada de Diogo Nogueira.

Logo depois, Paolla começou a cantar Dançando Calypso e voltou a dançar. “Amor, estou pagando mico”, brincou. A colega de elenco respondeu com bom humor: “Você está criando conteúdo”.

Lorena Lima, intérprete de Laís em Vale Tudo, entrou no clima dos bastidores e se juntou a Paolla para dançar Calypso. “Graças a Deus é todo mundo louco”, brincou Maeve enquanto filmava as colegas de elenco. Ao ouvir a animação, Malu Galli deixou seu camarim para ver o que estava acontecendo. Convidada a se juntar à dança, ela fez questão de destacar que é bem diferente de Celina, sua personagem na novela: “Gosto de sambar e de tomar cerveja”.

Confira o momento em que Paolla Oliveira imita Joelma:

Preparação para a novela

No ar como Heleninha no remake de Vale Tudo, Paolla Oliveira contou ao EXTRA que se empenhou ao máximo para dar vida à artista plástica sensível que enfrenta o alcoolismo. Como parte da preparação, além de buscar aprimoramento com preparadores e aulas de pintura para se conectar ao universo da personagem, a atriz também acompanhou reuniões do Alcoólicos Anônimos.

