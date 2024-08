Gabriela Spanic, a Usurpadora, comove com declaração para Silvio Santos: 'Te amo'

Gabriela Spanic, a eterna ‘Usurpadora’, emociona ao abrir o coração e fazer uma declaração tocante após a morte de Silvio Santos

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Com a notícia de sua morte, muitas celebridades prestaram homenagens nas redes sociais. Entre elas, Gabriela Spanic, conhecida por seu papel icônico em ‘A Usurpadora’, emocionou seus seguidores ao fazer uma declaração sincera ao seu antigo patrão.

Apesar de não ter sido contratada oficialmente pelo SBT, Gabriela Spanic mantém uma profunda gratidão ao apresentador, que desempenhou um papel crucial em seu sucesso no Brasil. Além de 'A Usurpadora', outros títulos da artista também foram exibidos pela emissora do eterno dono do baú e a consolodiram como "queridinha do Brasil".

Aliás, Gabriela se tornou tão querida que a novela em que ela interpretou a eterna ‘Paola Bracho’ foi reprisada sete vezes e se tornou um clássico da emissora, apesar de agora estar disponível no streaming da Globo. Durante suas visitas ao Brasil, Spanic teve a oportunidade de se encontrar com o dono do canal e agadecer pelas oportunidades que ele lhe proporcionou.

Agora, Gabriela se despede com uma homenagem em seu perfil no Instagram: ““Eu te amo, Silvio. Sei que meu Senhor Jesus Cristo tem você aí em cima abraçado, obrigado por tanto e você estará sempre no meu coração e nos meus sentimentos. Minhas mais profundas condolências à sua família, ao SBT e ao Brasil. Eu te amo”, escreveu ela com um vídeo ao lado dele.

Silvio Santos faleceu em decorrência de broncopneumonia causada por uma infecção por H1N1. Além de Gabriela Spanic, outras celebridades que trabalharam com ele também compartilharam suas memórias. Entre elas, César Tralli, que, ao comandar as homenagens ao ex-patrão na Globo, relembrou seu período no SBT.

Cemitério onde Silvio Santos será enterrado é cercado:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Antes de sua partida, o apresentador expressou o desejo de não ser velado e ter uma despedida discreta. No entanto, fãs descobriram o possível local do enterro do comunicador e se dirigiram ao cemitério, que teve a segurança reforçada para a despedida.