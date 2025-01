Fernanda Keulla celebra sua primeira participação em uma novela: ‘Honrada'

A ex-BBB e apresentadora Fernanda Keulla está em uma cena da novela Beleza Fatal, da Max, e conta como foi gravar com Camila Pitanga

A ex-BBB e apresentadora Fernanda Keulla dá seus primeiros passos para se tornar atriz. Além de estudar para tirar o seu DRT - registro profissional da categoria -, ela fez uma participação especial na novela Beleza Fatal, que é a nova trama do streaming Max.

Em conversa com a CARAS Brasil, a estrela contou que gravou uma cena como ela mesma ao lado da atriz Camila Pitanga, que faz parte do time de protagonistas da novela. "Eu fiquei muito honrada com esse convite. Eu já entrevistei a Maria de Medicis, que é a diretora da novela, e poder reencontrá-la agora em um trabalho especial como esse foi uma honra", disse ela.

E completou: "A minha participação na trama é com a querida atriz Camila Pitanga, o que me deixou ainda mais feliz por essa troca. E confesso que fique bem ansiosa por esse momento! Segundo a Maria (diretora), eu consegui fazer uma cena (risos). Espero que vocês curtam bastante essa novela que já chega quebrando barreiras em nosso audiovisual com essa super entrega e grande elenco".

A novela Beleza Fatal estreia no dia 27 de janeiro. A história da trama fala sobre o mundo da beleza nos dias atuais. "BELEZA FATAL apresenta uma história apaixonante de busca por vingança e justiça, ambientada no agitado mundo da beleza, da cirurgia plástica e dos tratamentos estéticos. Sofía (Camila Queiroz) embarca em uma jornada desafiadora após ver sua mãe injustamente encarcerada por culpa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, Sofía é acolhida pela amorosa família Paixão, comandada pela matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que enfrenta a tragédia de ter sua filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica mal-sucedida. Assim, Sofía e a família Paixão se unem na dor e na indignação contra os responsáveis, com um desejo comum de vingança", diz a sinopse.

