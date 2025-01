Campeã do BBB 13, Fernanda Keulla confessa sobre o prêmio: 'Nunca falei para ninguém'

A vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla, relembrou o que fez com o prêmio milionário do reality show. Veja o que ela disse!

Vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla contou o que fez com o prêmio milionário do reality show. Em entrevista ao jornal O Globo nesta terça-feira, 14, ela revelou que seu pai foi responsável por cuidar do valor conquistado e que, entre 2013 e 2016, não gastou nada do dinheiro.

"Meu pai é advogado e contador, cuidou muito bem do valor. Eu fiz investimentos, paguei a faculdade de Medicina da minha irmã e comprei propriedades. Uma curiosidade que nunca falei para ninguém é que, entre 2013 e 2016, eu não gastei nem R$ 1 do valor do prêmio", detalhou.

E complementou: "Eu só acumulei com os meus trabalhos, juntando esse valor. Hoje, eu não considero que gastei todo o meu dinheiro porque tenho investimentos e propriedades. Vivo com rendimentos do que ganhei lá atrás".

Rancor dos participantes?

Após 12 anos, Fernanda revelou que não guarda rancor dos participantes da sua edição. "Nenhum sentimento ruim por ninguém da minha edição. As coisas ruins que rolaram na casa ficaram para trás. Não sobrou nenhuma rusga, nenhum desentendimento. Eu mantenho contato com muitas pessoas da minha edição através das redes sociais".

"Acompanho Kamilla (Salgado), com quem tive uma parceria muito grande dentro do reality, Andressa e Nasser. Mando presentes, e nós nos comunicamos. Até a Anamara, com quem eu tinha uma rivalidade na casa, hoje em dia nos curtimos nas redes sociais", garantiu.

Recentemente, Fernanda abriu o jogo e contou quando o campeão recebe o dinheiro do prêmio. Segundo ela, demora um bom tempinho até que a quantia milionária esteja nas mãos do campeão, por isso, é preciso que eles tenham cautela. Veja o que ela disse!

Leia também: Campeão do BBB 24, Davi Brito entrega dica para vencer o reality show