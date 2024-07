Família É Tudo: Saiba como Electra descobre a verdade sobre Jéssica

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, Electra descobre que foi vítima das armações de Jéssica. Saiba como a revelação será feita

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Electra (Juliana Paiva) finalmente vai descobrir que Jéssica (Rafa Kalimann) não é sua amiga. Ela vai perceber que foi vítima das armações da rival ao longo de todos esses anos e ficará chocada. Saiba como será a revelação:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Electra descobre que Jéssica seduziu o produtor do espetáculo de dança para entrar no elenco do espetáculo. Com isso, ela começa a desconfiar da amiga. Então, Luca (Jayme Matarazzo) chega com uma grande revelação.

Sem avisar nada, Luca consultou um novo perito para analisar o vídeo da câmara de segurança do seu prédio na noite em que foi atacado e que culminou na prisão de Electra. O novo perito diz que as imagens foram editadas e que estão faltando 30 minutos de gravações. Com isso, ele diz para Electra que os outros peritos foram subornados.

Desesperado, Luca diz que alguém muito ruim decidiu separá-lo de Electra e pergunta quem pode ser essa pessoa. Então, a mocinha percebe que a responsável só pode ser Jéssica. Todos ficam chocados quando ela diz que a grande rival é Jéssica e ficará irritada consigo mesma por não ter percebido antes. Apesar do nervosismo, ela decide se acalmar e conseguir provas contra Jéssica.

Confira o resumo da novela Família É Tudo para o período de 17 a 20 de julho:

Capítulo 116 - Quarta-feira, 17 de julho

Vênus conversa com a assistente social, e Eva fica assustada. Jéssica se enfurece com o resultado da audição. Lupita agradece a Júpiter pela ajuda com Guto. Andrômeda abandona o trabalho na galeria para sair com Ernesto, e Chicão fica arrasado. Lulu decide ajudar Sheila a ficar com Chicão. Jéssica garante que tomará o lugar de Electra no espetáculo. Dra. Dulce tenta convencer Tom a realizar sua operação. Lupita recebe uma notícia sobre seu avô. Plutão exige conversar com Nicole. Guto leva Lupita para jantar no restaurante da Galeria. Maya desiste da diretoria da produtora, e Tom se surpreende. Luca garante a Electra que provará a armação contra ele.

Capítulo 117 - Quinta-feira, 18 de julho

Electra se irrita com Luca. Paloma, uma das bailarinas escolhidas, vê Jéssica se insinuar para o produtor do espetáculo. Wilson descobre que Maya viu os exames de Tom. Paulina controla uma crise, após falar com Wilson. Plutão discute com Hans. Guto conta para Lupita sobre os golpes que seu pai aplica em mulheres. Lulu leva Sheila para falar com Chicão. Jéssica pede que o produtor do espetáculo tire Electra do grupo de bailarinos e a coloque em seu lugar. Maya vai com Luca atrás de Ana. Murilo faz uma serenata para Electra.

Capítulo 118 - Sexta-feira, 19 de julho

Electra se encanta com a serenata feita por Murilo. Jéssica se desespera ao saber que Maya e Luca descobriram onde encontrar Ana. Sheila inventa uma desculpa para se aproximar de Chicão. Ubaiara aplica seu golpe em Leda. Sheila mostra uma foto de Andrômeda e Ernesto juntos para Chicão. Jéssica decide armar para Electra ser presa novamente. Murilo prepara uma surpresa para Electra. Sheila conta para Chicão que Andrômeda vai com Ernesto para o Rio de Janeiro. Memo cobra de Lupita o dinheiro para a suposta dívida de seu avô. Jéssica pede a ajuda de Hans para dar continuidade em seu plano contra Electra. Vênus procura Wilson. Tom cai na rua, e Maya o ajuda.

Capítulo 119 - Sábado, 20 de julho

Maya leva Tom para o hospital. Vênus questiona Wilson sobre o fim de seu namoro com Tom. Chantal sugere que Lupita investigue a história de Memo. Ubaiara mostra a foto de Leda para Chicão. Hans decide patrocinar Nicole. Mila avisa a Hans do novo plano de Jéssica contra Electra. Maya revela a Tom que sabe sobre seu estado de saúde. Brenda leva Laurinha e Pudim para visitar Paulina. Norma observa Electra chegar à quadra da comunidade e se aproxima de sua bolsa. Ernesto e Andrômeda chegam ao Rio de Janeiro. Netuno/Léo decide entrar em um concurso de culinária para impulsionar o restaurante da Galeria. Wilson vai com Luca atrás de Ana. Electra se preocupa quando a polícia chega à quadra da comunidade e avisa que fará uma blitz no local.