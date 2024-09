Família É Tudo: Com Vênus grávida, Nathalia Dill e Renato Góes gravam cena de casamento

Em clima de despedida, elenco de 'Família É Tudo' se reuniu para gravar cenas do casamento de Vênus e Tom; confira as fotos

O capítulo final de Família É Tudo será exibido em 27 de setembro, mas a equipe da novela das sete já vive o clima de despedida. Nesta quinta-feira, 12, grande parte do elenco se reuniu em uma igreja nos Estúdios Globo para gravar as cenas do casamento entre Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes).

Após vários desencontros, o casal de protagonistas finalmente encontrará seu final feliz na reta final da trama. Nas fotos divulgadas pela emissora, o destaque foi para a barriga falsa usada por Nathalia, já que Vênus chegará ao altar grávida de oito meses.

“Quando eu soube que a Vênus ia casar grávida, minha ideia foi fazer um vestido mais simples, no sentido de não ter bordado, não ter renda, não ter manga, não ter muito excesso para o protagonismo ficar na gravidez, no barrigão. Ela está finalmente formando a família que ela tanto sonhou desde o início da novela. Paralelamente, a gente pensou em um vestido que tivesse as características da personagem - uma mulher mais prática, mais engajada, pé no chão, realista. Linda, chique e sem muito enfeite, sabe? O brilho da Vênus é uma coisa que vem muito mais de dentro do que do enfeite”, disse a figurinista Sabrina Moreira em entrevista à Quem.

E tem mais! Vênus não será a única que engravidará no final da novela. Dando vida à Electra Mancini, Juliana Paiva também gravou cenas usando a barriga postiça. A personagem terá um final feliz ao lado de Murilo, interpretado por Henrique Barreira.

Entre os outros desfechos, já se sabe que Plutão (Isacque Lopes) terá um final feliz ao lado de Nicole (Aisha Moura), enquanto Andrômeda (Ramille) ficará com Chicão (Gabriel Godoy). Já sobre o destino de Júpiter (Thiago Martins), a produção busca manter o suspense. Os roteiros indicam que serão gravados finais alternativos para Lupita (Daphne Bozaski), e a atriz recebeu duas versões: uma em que fica com Júpiter e outra com Guto (Daniel Rangel).

Confira as fotos:

