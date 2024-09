Família É Tudo: Saiba como Vênus descobre a verdade sobre Frida

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, Vênus descobre o segredo da falsa morte de Frida. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Vênus (Nathalia Dill) finalmente vai descobrir que a avó, Frida (Arlete Salles), não morreu na viagem de navio. A verdade virá à tona de forma discreta e por causa de um deslize da empresária. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Hans (Raphael Logam) dá um golpe nos primos ao usar uma cláusula do testamento de Frida. Ele diz que os primos não cumpriram a missão de alcançarem o lucro esperado e falharam na tarefa. Com isso, ele decreta que os primos perderam a herança da avó.

Então, os irmãos arrumam a mudança para voltarem para suas antigas vidas. No dia da mudança, Vênus fica na casa para se despedir e recebe a visita de Frida, que ainda finge ser a irmã gêmea, Catarina. Porém, a jovem não gosta de ver a tia dela e a alfineta, dizendo que ela foi rir da desgraça dos sobrinhos.

Inclusive, Vênus diz que não gosta quando Catarina se parece com Frida no jeito de falar e chora, já que lembra da avó. Então, Frida/Catarina diz para Vênus não desistir de sua missão e diz uma declaração que acaba com seu disfarce. “Vênus, minha querida, você é uma Mancini. E nós, Mancinis, nunca desistimos. Sempre lutamos até o fim. Porque, pra gente, não existe o impossível. Nunca se esqueça disso”, afirma.

Ao ouvir isso, Vênus percebe que Catarina é a sua avó, Frida, e fica confusa. As duas começam a chorar. Frida acaba com o disfarce e diz que está viva e que nunca ficou longe dos netos. Ela diz que criou este plano para unir os netos, mas quer que eles a perdoem pelo sofrimento.

As cenas vão ao ar a partir de 23 de setembro.