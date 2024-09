Beatriz Reis revela ter dado um fora em famoso: ‘Ele é comprometido’

Quem será? Beatriz Reis, a Bia do Brás, abre o jogo sobre sua vida amorosa e revela ter dado um fora em famoso que é comprometido

No último final de semana, Beatriz Reis fez sua estreia no Rock in Rio. Durante o evento, Bia do Brás deu uma entrevista para Yasmin Brunet, sua ex-colega de confinamento, que estava no comando do microfone do GShow. Em meio à conversa, a ex-vendedora abriu o jogo sobre sua vida amorosa e revelou que já deu um fora em um famoso comprometido.

Trabalhando como entrevistadora, Yasmin tentou extrair ‘babados’ de suas ex-colegas do Big Brother Brasil 24. Durante uma conversa com Vanessa Lopes e Beatriz Reis, ela perguntou sobre a vida delas após o reality. Foi então que ela perguntou se a ex-vendedora, havia dado um fora em algum famoso depois de deixar o programa.

Sincera, Bia confirmou que rejeitou uma celebridade e compartilhou o motivo: “Não vou falar (o nome). Já, mas é porque ele é comprometido”, a vendedora explicou e se negou a compartilhar a inicial do famoso, mesmo com a amiga insistindo. Por fim, Yasmin não escondeu o choque com a declaração da amiga: “Vocês ouviram isso? Bomba! Babado!”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Moreno Espir (@letsgossip)

Vale lembrar que em entrevista à Quem, Beatriz aproveitou para revelar outros detalhes de sua vida amorosa: "Sou virgem até hoje. Se eu postar uma foto com fio dental, já acham que perdeu a virgindade. Mas não é porque fiquei famosa, sempre fui assim, adoro um fio dental, adoro uma roupa decotada. Aí ninguém acredita", ela contou.

"Mas eu sou virgem. Por incrível que pareça, nessa parte de relacionamento, sou mais tímida. Sou mais reservada. Não chego em ninguém. Não sou de ficar com piadinha. Isso não é comigo. Não tenho esse negócio, sou um pouquinho mais seca nessa parte. Tenho que sentir alguma coisa", Beatriz abriu o jogo e contou que segue solteira após o BBB 24.

Beatriz Reis enfrenta perrengue com look para o Rock in Rio:

Beatriz Reis usou as redes sociais no último domingo, 15, para mostrar para os seguidores o look que escolheu para seu terceiro dia participando do Rock in Rio. Para o festival, a ex-participante do BBB 24 surgiu usando um cropped com um decote generoso, um shorts justo e cheio de recortes, além de um casaco de pelo volumoso.

Só que Beatriz acabou passando um perrengue com sua roupa. Através dos Stories do Instagram, ela gravou vídeos para contar que estava precisando da ajuda de uma funcionária da Globo para ajudá-la com a roupa: "Isso a Globo não mostra, mas eu vou mostrar", disse ela no começo da gravação enquanto exibia um detalhe no look.