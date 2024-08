Eduardo Moscovis relembra críticas ao final de Alma Gêmea: 'Grande sacada'

Durante visita aos estúdios da Globo, a CARAS Brasil conversou com Eduardo Moscovis; o ator confessa sobre final de 'Alma Gêmea'

Na última segunda-feira, 05, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com Eduardo Moscovis (56), que está no ar em dois projetos na emissora, em No Rancho Fundo, e no Vale a Pena Ver De Novo com a novela Alma Gêmea. O ator relembra críticas que a reta final desse último projeto recebeu e avalia: "Grande sacada".

Eduardo Moscovis confessa que tem um grande respeito pela trama escrita por Walcyr Carrasco (72), mas que não é mais o mesmo da época em que gravou a novela. O ator menciona que até hoje as pessoas relembram desse trabalho.

"Eu recebo de muito bom grado [elogios do público], lógico, mas aquele cara não sou eu, faz muito tempo que eu não sou aquele cara lá. Eu tenho memórias de como foi, da minha experiência, mas é um outro", confessa.

Mesmo Rafael sendo considerado o 'herói' da trama, Eduardo Moscovis avalia que esse era um personagem desafiador "Eu faço um cara ético, integro, mas é um cara difícil. Ele é angustiado, que vive um amor que já partiu, sente algumas coisas, mas não aceita. Essa novela tem tudo que um folhetim precisa!"

GRANDE SACADA

Mesmo sendo um sucesso, a cena final de Alma Gêmea foi bastante comentada na época. Nela, são exibidas cenas de Rafael e Serena (Priscila Fantin), ou melhor, do espírito dos dois juntos em diferentes reencarnações, provando que o amor verdadeiro não acaba nessa vida, mas permanece para eternidade.

Eduardo elogia o texto de Walcyr Carrasco e relembra das críticas: "Foi uma grande sacada do Walcyr e da equipe dele de fazer esse amor eterno, essa alma gêmea, esse encontro eterno [...] No final, que foi muito debatido, quando eles morrem, ele propõe que eles já vieram de outras reencarnações e estão indo para o infinito juntos", finaliza Eduardo Moscovis.

