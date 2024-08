E a Jacutinga? Juliana Paes recusa convite da Globo

Juliana Paes é convidada para voltar na reta final da novela Renascer, da Globo, mas recusa o convite. Saiba o que esperar da história da novela

A atriz Juliana Paes não vai voltar a aparecer como Jacutinga na reta final da novela Renascer, da Globo. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, ela foi convidada pela emissora para retomar a personagem, mas recusou o convite. Com isso, a direção da novela precisará seguir com a história sem a personagem.

Para quem acompanha a novela Renascer, Jacutinga foi embora logo no início da segunda fase da história, mas deixou muita saudade. Ao longo de toda a trama, ela foi citada várias vezes. Na reta final, o personagem Norberto (Matheus Nachtergaele) cita Jacutinga em várias cenas e até busca pelo seu grande amor, criando uma expectativa nos telespectadores. Porém, ela não vai retornar.

Nas próximas cenas, Norberto vai conhecer Lilith (Lucy Alves), que é uma sanfoneira. A jovem revelará que é filha de Jacutinga, que a abandonou quando era recém-nascida com a avó.

Filho de Juliana Paes

A atriz Juliana Paes viajou com os dois filhos e o marido, o empresário Carlos Eduardo, para o Nordeste após acabarem as gravações de Pedaço de Mim, da Netflix, que está fazendo o maior sucesso na plataforma. Durante o descanso merecido, a famosa encantou ao exibir a sua família.

Discreta com sua vida pessoal, raramente a artista exibe os herdeiros, mas, dessa vez ela compartilhou cliques com eles e chamou a atenção. Nesta quinta-feira, 18, inclusive, Juliana Paes resgatou um momento com o caçula, Antônio, de 10 anos.

Sendo abraçada por ele, a atriz apareceu sorrindo e usando óculos escuros. "TBT love", disse ela sobre relembrar o clique cheio de amor. Além dele, a famosa é mãe de Pedro, de 13 anos, também do casamento com o marido Carlos Eduardo.

É bom lembrar que Juliana Paes está dando o que falar com Pedaço de Mim, da Netflix. Vale destacar que, desde 2022, a atriz não integra mais o elenco fixo da TV Globo, assinando contratos apenas por obra.