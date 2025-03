Mania de Você: Final da Viola na novela é revelado. Saiba como será

Nos últimos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, o público descobre que Viola terá um final fora do comum para uma protagonista

A novela Mania de Você está prestes a entrar na reta final da trama e o desfecho da personagem Viola (Gabz) foi revelado. A protagonista terminará de forma fora do comum para uma personagem de sua importância na tama. Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Viola vai abrir mão da oferta de Mavi (Chay Suede) de dar todo o dinheiro dele para ela. A jovem se despede do rapaz enquanto ele está preso na cadeia e decide seguir com sua vida bem longe do Brasil.

Viola viaja para o Uruguai com seu pai, Marcel (Bukassa Kagengele), Filipa (Joana de Verona) e Rod (Leo Bittencourt). Lá, ela abre um novo restaurante e resolve seguir a sua jornada em paz, sem lembrar do passado de vingança.

Além disso, a jovem decide fechar seu coração. Ela não terá um par romântico no final da novela, como é comum para as protagonistas.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 10 a 15 de março:

Capítulo 157 - Segunda-feira, 10 de março

Molina pede perdão a Luma e tenta convencê-la a ser sua cúmplice contra Mavi e Viola. Iberê é abordado por dois capangas de Molina. Molina garante a Luma que rompeu com Mércia. Marcel e os amigos de Viola desaprovam sua aproximação com Mavi. Lorena não consegue falar com Iberê. Luma acusa Mavi de tê-la traído novamente. Berta deixa sua herança para Henriquinho. Luma encontra o diário de Molina. Magda nomeia seu filho Douglas o novo gerente administrativo do resort. Mércia alerta Molina para não se meter com Luma. Luma entrega o diário para Molina e sela sua parceria com o empresário.

Capítulo 158 - Terça-feira, 11 de março

Molina manda Luma vigiar os passos de Mavi e Mércia. Mavi pede uma chance aos amigos de Viola para se redimir. Daniel fica arrasado ao ver Michele beijando Cristiano. Nahum diz para Mavi que Viola odeia o filho, e fica preocupado ao saber que Iberê está sumido. Depois de receber um poema de Sirlei, Berta decide encontrá-lo na praia. Mércia descobre que Molina se juntou a Luma. Molina diz a Mércia que, se ela devolver o quadro de arte, nada acontecerá com Mavi e Luma. Sirlei conta a Berta que Tomás é filho de Guga. Mavi fica surpreso ao saber por Luma que Iberê descobriu que Molina e Julius Eyer são a mesma pessoa.

Capítulo 159 - Quarta-feira, 12 de março

Mavi não acredita que Molina está vivo. Sirlei alerta Berta para ter cuidado com Ísis. Luma propõe marcar um encontro com Molina para provar a Mavi que o pai está vivo. Nahum ameaça Mércia pelo sumiço de Iberê. Sirlei conta a Evelyn que Berta já sabe que Guga é o pai de Tomás, mas não sabe que foi o marinheiro quem matou Henrique. Berta expulsa Ísis de sua casa. Mavi observa Luma conversando com Molina.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 13 de março

Molina garante a Luma que deu dinheiro para Iberê deixar o país. Viola revela a Nahum que a reconciliação com Mavi é um plano para descobrir o assassino de Rudá. Berta se recorda da morte de Henrique e deduz que Guga matou o filho junto de Ísis. Fátima aconselha Berta a ir à polícia. Diana estranha os elogios que Hugo faz a Douglas. Ísis propõe a Leidi sequestrar Berta. Luma declara seu amor por Mavi. Mavi pressiona Mércia sobre tê-lo feito acreditar que havia matado Molina.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 14 de março

Mércia nega a Mavi que Molina esteja vivo. Berta faz uma proposta a Leidi. Luma pressente que ela e Mavi podem estar na mira de Molina. Molina ordena que seus capangas levem Mércia para ficar aos cuidados de Maureta. Leidi confirma para Berta que foi Ísis quem mandou matar Henrique. Robson conta a Gael que Fátima saiu com Nahum. Diana e Bruna comentam sobre as atitudes estranhas de Hugo. Mércia aproveita a distração do capanga de Maureta para pegar seu celular e mandar um localizador para Luma. Luma chega ao cativeiro onde está Mércia, que, pressionada pela jovem, acaba revelando que está ali porque escondeu o quadro de arte de Molina.

Capítulo 162 - Sábado, 15 de março

Luma deixa Mércia no cativeiro, sem saber onde o quadro está escondido. Molina fica sabendo por Maureta que Luma esteve com Mércia. Berta não consegue contar a Tomás a verdade sobre a paternidade do neto, e pede ajuda a Fátima. Viola aconselha Daniel a dar um tempo para Michele. Luma implora ajuda a Magda para capturar Molina. Diana fica intrigada com a maneira exagerada com que Hugo trata Douglas. Luma informa ao delegado que Molina vai à agência bancária. Mércia consegue fugir do cativeiro e pede ajuda a Mavi para buscá-la. Molina se aproxima do banco disfarçado de Julius Eyer.