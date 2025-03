Agatha Moreira cai no choro após fim das gravações de Mania de Você

A atriz Agatha Moreira caiu no choro após gravar suas últimas cenas como Luma, sua personagem em Mania de Você, novela das 9 da Globo

A atriz Agatha Moreira usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 18, para compartilhar um vídeo em que aparece emocionada após gravar suas últimas cenas como Luma, sua personagem em Mania de Você, novela das 9 da Globo. Em seu desabado, ela falou sobre a conclusão do trabalho e agradeceu a toda a equipe da Globo.

"Estou aqui há um tempão tentando começar esse vídeo sem chorar. Não está dando muito certo, então soltei assim mesmo. Estava comemorando com a minha equipe, elenco, com todo mundo, a finalização de mais um trabalho e acho que esse espaço aqui é um espaço que eu consigo agradecer muita gente ao mesmo tempo. Então, quero deixar aqui meu muito obrigada. É, hoje foi nosso último dia de gravação, gravamos nossas últimas cenas. Gravei minhas últimas cenas como Luma", iniciou a artista.

"Muito obrigada ao telespectador que nos acompanhou, que riu, que se emocionou, que chorou junto com a gente ao longo dessa história. Agradeço muito aos meus fãs. Ontem, inclusive, foi o Dia do Fã e eu estava na correria de gravação. Então, parabéns pelo Dia do Fã. Não consigo falar dessa equipe sem me emocionar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada por terem sido minha rede de apoio, tudo para mim. É como eu sempre digo. Novela é trabalho em equipe, uma equipe muito, muito grande, e eu tive a melhor equipe do mundo", ainda disse ela, que não segurou a emoção.

Para sempre no coração

"A gente fez tudo com muito amor, muita alegria. juntos até o final e só quero agradecer muito, muito a todos vocês. Muito obrigada. A Luma vai ficar para sempre no meu coração. Até uma próxima. Obrigada. Ah, e continuem acompanhando Mania de Você, que eu só acaba dia 28. Agora estou aqui com a minha granolinha e chorando sozinha na cozinha, fazendo meu próprio clipe", encerrou a atriz.

Vale lembrar que a trama chega ao fim no dia 28 e dá lugar ao remake de Vale Tudo, que estreia no dia 31.

