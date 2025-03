Mania de Você: Saiba qual é o final de Mércia na novela

No final da novela Mania de Você, da Globo, Mércia encontra sua redenção, é julgada por crime inacreditável e muda até de nome

A novela Mania de Você chegará ao fim em breve e os detalhes dos desfechos dos personagens já começaram a ser revelados. Nos últimos capítulos da história, a personagem Mércia (Adriana Esteves) cometerá um crime, será julgada na justiça e mudará de nome . Entenda o que acontece no final da vilã:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Molina (Rodrigo Lombardi) terá uma briga com Mavi (Chay Suede) e tentará matar o filho. Porém, Mércia aparece e salva o filho ao dar um tiro certeiro em Molina, que cai morto no chão. O amor de mãe falará mais alto do que a paixão dela pelo vilão. Com isso, ela não pensará duas vezes antes de matá-lo. Inclusive, ela decide assumir a culpa pelo crime.

Mércia se recusa a esconder o corpo de Molina e fugir. Ela se entrega para a justiça e é julgada. Ela alega que defendeu o próprio filho, que corria risco de vida. Com isso, o juiz declara que ela é inocente.

Logo depois, Mércia ainda decide recomeçar sua vida. Ela muda de nome e volta a se chamar Sonia, que é seu nome de batismo, e afirma que não vai fazer vilanias contra ninguém e quer ter uma vida diferente da que levava sob os comandos de Molina.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 6 a 8 de março:

Capítulo 154 - Quinta-feira, 6 de março

Gavião revela a Luma que Molina domina a facção. Mavi implora perdão a Viola. Luma desfaz a aliança com Viola. Rodhes declara seu amor a Luma e discute com Viola. Cristiano sente que Michele esconde algo, e fica intrigado ao saber que Daniel vendeu uma obra de arte para pagar o advogado que o tirou da cadeia. Diana nota que Hugo mudou depois que fez seus exames. Rodhes conta a Luma que Lorena ganhou dinheiro de Iberê. Molina fica sabendo que Gavião escapou. Diante da pressão de Luma, Iberê acaba revelando que Julius Eyer e Molina são a mesma pessoa.

Capítulo 155 - Sexta-feira, 7 de março

Luma pede segredo a Iberê sobre Molina, e conta para Rodhes que ele está vivo. Luma manda uma carta anônima para Julius Eyer. Hugo pede a Iarlei que cuide de sua família após sua partida. Cristiano descobre que Daniel e Michele se amam. Mércia finge concordar com Molina quando ele diz o que pensa em fazer com Iberê e Luma. Viola finge perdoar Mavi e pergunta se ele seria capaz de lhe dar todo o seu dinheiro como prova de amor. Mércia dopa Molina e coloca o empresário na banheira.

Capítulo 156 - Sábado, 8 de março

Mércia salva Molina e esconde o quadro roubado da família de Luma, deixando o empresário apavorado. Mavi declara admiração por Luma. Rodhes encontra Cristiano dormindo na calçada e o leva para o abrigo. Michele termina com Daniel. Mavi decide aceitar a proposta de Viola, e lhe transfere todo o seu patrimônio. Luma recebe um bilhete anônimo marcando um encontro no restaurante do resort e se surpreende ao chegar ao restaurante.

