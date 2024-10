Camila Queiroz confessa ter realizado desejo em Beleza Fatal: 'Tinha muita vontade'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Camila Queiroz revisita suas capas da Revista CARAS dos últimos anos e adianta sobre 'Beleza Fatal'

Camila Queiroz (31) aguarda ansiosa a estreia de Beleza Fatal, primeira novela brasileira da plataforma Max, com previsão de estreia para janeiro 2025. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz adianta sobre a trama e confessa ter realizado um desejo antigo com sua personagem nesse projeto: "Tinha muita vontade".

Em Beleza Fatal, a artista é responsável por dar vida a Sofia, personagem principal, uma mulher vingativa que deseja acertar as contas com Lola (Camila Pitanga). Para esse papel, Camila Queiroz precisou pintar os cabelos de loiro, esse era um desejo antigo seu, mas confessa que no começo foi difícil se reconhecer com aquele visual.

"Eu ainda me assustava com meu cabelo loiro, eu acho que só me acostumei com o loiro quando eu tirei e, até hoje, eu olho as fotos e falo: 'Eu fiquei loira, gente'. Eu fiquei loira desse jeito. Eu fiquei platinada e foi muito rápido. Eu fiquei sete meses [loira] e são trinta anos morena e sete meses loira. Eu olho as fotos e eu amei. Hoje eu gosto muito de ver as fotos do loiro porque eu tinha muita vontade de ficar loira para uma personagem", revela.

Camila Queiroz adianta que está muito ansiosa para estreia de Beleza Fatal: "Eu estou muito ansiosa, mas eu sei tanto quanto vocês porque a gente não assistiu nada. Uma coisa é você filmar, outra coisa é você ver, é muito diferente o resultado final, a edição, a música. Eu não tenho [spoiler] para te dar", revela.

'NUNCA TINHA FALADO TÃO ABERTAMENTE'

Em uma declaração à Revista CARAS, em 2022, Camila Queiroz confessou ter sofrido episódios de assédio, por parte do público, na época de Verdades Secretas. Quando saiu esse relato, logo começou a ser muito repercutido na imprensa e a atriz relembra que não estava preparada para lidar com toda aquela situação.

Camila Queiroz reforça que ficou chateada que sua declaração foi tirada de contexto. Ela aproveita para esclarecer que nunca afirmou ter sofrido assédio sexual em empresa ou equipe, mas sim entre o público e alguns homens, fora do seu local de trabalho, que a confundiam com a personagem Angel, de Verdades Secretas.

"As pessoas vão criando outras narrativas e começa a aparecer uma coisa que não foi o que eu disse. Eu nunca disse que eu tinha sofrido assédio dentro de uma empresa, com uma equipe, eu nunca falei isso porque isso nunca aconteceu! Eu sentia isso [assédio] na rua e em locais públicos, então assim, o que me deixa chateada é como a conversa muda e como usam isso para te prejudicar", confira relato completo.

