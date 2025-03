Beleza Fatal: Lola foi inspirada em Virginia Fonseca? Autor esclarece a verdade

Sucesso na Max, a novela Beleza Fatal levantou teorias entre fãs de que Lola (Camila Pitanga) teria sido inspirada na influenciadora Virginia

Primeira novela inédita da plataforma Max, Beleza Fatal tem dado o que falar nas redes sociais. Uma das teorias que surgiu entre o público é a de que a protagonista Lola (Camila Pitanga) teria sido inspirada na influenciadora Virginia Fonseca. O autor da obra, Raphael Montes, revelou a verdade por trás da personagem.

Em entrevista a jornalista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o autor afirmou: “Não, Lola não é inspirada na Virginia”. Ele ainda disse que a personagem de Camila Pitanga tem influências reais, mas não foi baseada na vida da esposa do cantor Zé Felipe.

“Engraçado, essa é uma pergunta que muita gente já me fez, e a resposta é que não. Eu confesso que sequer acompanhava. Claro que a Lola é inspirada em influências da vida real, no sentido de, por exemplo, se vestir de branco e falar ‘quem me conhece sabe’. A coisa do batom Calolias também é inspirada num caso real de uma pessoa pública que vendeu batom emagrecedor. Mas não, não é inspirada na Virginia. Realmente não foi uma referência, pelo menos pra mim”, declarou.

Entre as semelhanças apontadas por internautas está o fato de ambas atuarem no ramo da estética. Além disso, Lola faz lives para seus seguidores.

Camila Pitanga fala sobre Lola

Vale lembrar que Beleza Fatal marca o retorno de Camila Pitanga às novelas após um período de 9 anos. Em recente entrevista, ela falou sobre a personalidade de Lola. "Uma mulher perigosa, ambiciosa, mas, com tudo, inteligente, que rebola e se organiza no salto alto. Ela é uma mulher que corre atrás do que acredita, do que quer, sem medir esforços".

"Sórdida, mas tem um despudor, um humor e uma vontade de viver contagiante. Mesmo ela tendo todo esse lado mais denso e terrível. A gente gosta dela. Eu pelo menos me apaixonei. Ela se inscreveu neste corpo, depois levou um tempo para poder me liberar", completou. Leia mais!

