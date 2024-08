Autor de ‘Renascer' faz mudança radical no final de Tião. Saiba como será

Nos últimos capítulos do remake da novela Renascer, da Globo, Tião vai ter um destino completamente diferente do que aconteceu na primeira versão da história

Nos últimos capítulos do remake da novela Renascer, da Globo, os telespectadores vão acompanhar um desfecho inédito para o personagem Tião (Irandhir Santos). Isso porque o autor Bruno Luperi decidiu que não seguir com o final original do personagem, que foi exibido na versão original da história em 1993.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o autor resolveu criar um novo final para Tião. Na versão original, o personagem se enforcou na cadeia após ser preso. Agora, ele terá um final feliz e seguirá vivo.

Na história, Tião será preso e decide fazer greve de fome. Ele fica muito fraco e chega a desmaiar, deixando os telespectadores achando que ele morreu. Porém, ele será acordado por Joana (Alice Carvalho), sua esposa.

Ela vai até a cadeia e consegue fazer o marido lutar pela vida. “Você me trouxe de volta, minha Joana”, diz Tião. E ela responde: “Eu ia até o inferno se fosse preciso, Tião, mas eu nunca que vou lhe perder!”.

A novela Renascer chega ao fim em 6 de setembro e será substituída por Mania de Você.

Juliana Paes recusou trabalho em Renascer

A atriz Juliana Paes não vai voltar a aparecer como Jacutinga na reta final da novela Renascer, da Globo. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, ela foi convidada pela emissora para retomar a personagem, mas recusou o convite. Com isso, a direção da novela precisará seguir com a história sem a personagem.

Para quem acompanha a novela Renascer, Jacutinga foi embora logo no início da segunda fase da história, mas deixou muita saudade. Ao longo de toda a trama, ela foi citada várias vezes. Na reta final, o personagem Norberto (Matheus Nachtergaele) cita Jacutinga em várias cenas e até busca pelo seu grande amor, criando uma expectativa nos telespectadores. Porém, ela não vai retornar.

Nas próximas cenas, Norberto vai conhecer Lilith (Lucy Alves), que é uma sanfoneira. A jovem revelará que é filha de Jacutinga, que a abandonou quando era recém-nascida com a avó.