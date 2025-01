Raphael Montes realiza sonho com elenco de Beleza Fatal: 'Bebel, a Jade e a Angel'

A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa de Beleza Fatal; Raphael Montes, autor da novela, adiantou as novidades da trama

Beleza Fatal, primeira novela inédita da Max Brasil, chega a pltaforma de streaming no dia 27 de janeiro. O autor da trama, Raphael Montes (34) está em contagem regressiva. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento do folhetim e o escritor da obra adiantou algumas novidades; confira.

Raphael Montes é declaradamente noveleiro e relembra que o convite para escrever uma novela na Max foi bastante corrido, onde teve que apresentar a sinopse de Beleza Fatal em apenas uma semana. O autor aponta que escreveu uma história que gostaria de assistir.

"Eu já tinha algumas ideias de novela. Eu decidi então fazer a novela, eu fiz a novela que eu queria. Quero misturar coisas que eu gosto: trilha dos anos 90, com uma pegada de novela clássica, mas ao mesmo tempo trazendo assuntos que eu acho que são novos. E apresentei a sinopse, dois dias depois estava aprovada", revela.

Montes revela quais foram suas inspirações para escrever Beleza Fatal e aponta que mirou nos clássicos, mas com uma ousadia contemporânea. O autor brinca viver a realização de um sonho com o elenco da novela.

"Eu queria fazer uma novela clássica, mas ao mesmo tempo eu queria cutucar e provocar coisas diferentes. A gente já desde o início tinha a Camila Pitanga no projeto, a Lola já tinha a voz da Camila. É uma maravilha, eu tenho no mesmo elenco: A Bebel, a Jade e a Angel. Perfeito! Foi sendo uma espécie de alegria e sonho mesmo. Sonho estar aqui com vocês hoje", finaliza o autor Raphael Montes ao falar de Beleza Fatal.

