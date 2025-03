Ator de Tieta morreu após pneumonia agravada pelo Mal de Parkinson

No ar com a reprise de Tieta, Paulo José foi diagnosticado com Mal de Parkinson em 1992 e conviveu com a doença até sua morte, aos 84 anos

O ator Paulo José, que está no ar na Globo como Gladstone na reprise de Tieta, morreu em 2021, aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia agravada pelo Mal de Parkinson. Um dos grandes nomes do teatro e da televisão brasileira, Paulo José conviveu 29 anos com a doença e deixou um legado artístico para os quatro herdeiros: o ator Paulo Caruso(45) e as atrizes Bel Kutner (54), Ana Kutner (53) e Clara Kutner (49).

Estrela das artes brasileiras

Paulo José foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Com uma carreira que atravessou décadas, o ator, diretor e roteirista marcou presença em filmes, peças teatrais e novelas inesquecíveis. Seu talento e versatilidade o tornaram uma referência na arte de interpretar, transitando com maestria entre diferentes gêneros e estilos.

Natural de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, Paulo José iniciou sua carreira no cinema em 1966, no filme O Padre e a Moça. Rapidamente se destacou em clássicos como Todas as Mulheres do Mundo, Edu, Coração de Ouro e O Rei da Noite, acumulando prêmios e reconhecimento. Seu trabalho na sétima arte foi fundamental para a consolidação do cinema nacional, contribuindo para a criação de personagens inesquecíveis e narrativas que marcaram gerações.

Na televisão, sua estreia ocorreu em 1969, na novela Véu de Noiva, mas foi em 1971 que conquistou o público com o carismático Samuca em Assim na Terra Como no Céu. Em 1972, formou uma das duplas mais amadas da TV ao lado de Flávio Migliaccio em O Primeiro Amor, interpretando Shazan. O sucesso foi tão grande que a dupla ganhou o seriado Shazan, Xerife e Cia.

Nos anos 1980 e 1990, brilhou em tramas como Roda de Fogo, Por Amor e Explode Coração. Seu papel em Tieta como Gladstone também ficou marcado, assim como a emocionante interpretação de Orestes em Por Amor, abordando o alcoolismo de forma sensível e impactante.

Diagnóstico

Mesmo após o diagnóstico de Mal de Parkinson em 1992, Paulo José continuou trabalhando: dirigiu e atuou em diversas produções, incluindo o seriado Você Decide e novelas como Senhora do Destino e Caminho das Índias. Seu compromisso com a profissão foi um exemplo de perseverança e amor pelo ofício, inspirando colegas e admiradores.

Em 2014, fez sua última participação na TV em Em Família, onde, mesmo enfrentando desafios físicos, entregou uma atuação emocionante e repleta de significado. Seu trabalho e dedicação ao teatro, cinema e televisão mostraram que a arte sempre foi sua essência, algo que transcendeu qualquer limitação imposta pela doença.

O ator morreu em 11 de agosto de 2021 no Rio de Janeiro, aos 84 anos, devido a uma pneumonia, doença secundária fatal para pessoas na fase terminal do Parkinson que é a principal causa de morte em pessoas com a doença.

Paulo José em Tieta - Reprodução/Globo

