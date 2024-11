Antonio Fagundes revela motivo de não ter renovado contrato com a Globo

O ator Antonio Fagundes contou que uma cláusula da Globo o impediu de renovar o contrato após 44 anos de trabalho na emissora

Dono de uma longa carreira nas telinhas, o ator Antonio Fagundes encerrou seu contrato com a TV Globo em 2022, após permanecer na emissora por 44 anos. Em entrevista ao 'Al Tabet', do Canal UOL, o artista abriu o jogo e revelou o motivo de não ter renovado o acordo profissional.

Segundo Antonio, uma cláusula imposta no documento o impediu de assinar a renovação do contrato. Ele, que se dedica bastante ao teatro, explicou que só seguiria na empresa caso tivesse liberdade de escolher os dias em que gravaria cenas no canal, sem atrapalhar suas peças.

"Talvez eu continuasse lá se a proposta que eles tivessem me feito não fosse oposta ao que quero para minha vida. Quando entrei na Globo eu já fazia teatro, a primeira condição que eu pedi para ser respeitada para que eu trabalhasse lá é a de que eu só gravasse na folga do teatro", relatou o veterano.

"Eu tive durante 44 anos um acordo com eles que eu só gravava de segunda à quarta, porque de quinta a domingo eu fazia teatro. Mas quando a proposta de renovação não incluía essa cláusula, percebi que não seria bom para mim, porque o teatro é minha prioridade", completou Antonio Fagundes.

Recentemente, em entrevista ao podcast 'Embrulha sem Roteiro', o ator contou que a Globo aceitou sua condição em relação aos dias de gravações na emissora no início do contrato. "Eu nunca gravei, nos 44 anos que eu fiquei na TV Globo, em outros dias que não fossem segunda, terça ou quarta", declarou ele, na ocasião.

Em seguida, Fagundes explicou que não fazia sentido para ele deixar o teatro de lado para priorizar as telinhas. "Na verdade, eu tinha ido fazer TV para ajudar a promover o teatro, porque nós moramos em um país de dimensões continentais. Se você só fica fazendo espetáculos num espaço com 200 lugares, nunca vai ficar conhecido ao ponto de levar público para o teatro", disse.

