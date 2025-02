Claudia Mauro faz confissão ao relembrar da novela História de Amor: 'Pouca gente sabe'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Claudia Mauro confessa importância da novela História de Amor na carreira e relembra bastidores da trama

A reprise de História de Amor chega às tardes da TV Globo na segunda-feira, 10. Exibida originalmente em 1995, a novela ocupa a faixa do Edição Especial do canal, substituindo Cabocla(2004). A história é tida como um dos grandes clássicos da teledramaturgia e marcou muitas pessoas, como foi o caso de Claudia Mauro(55).

A atriz marcou sua estreia nas novelas em História de Amor, antes ela já tinha feito uma participação em Bebê a Bordo (1988), mas a trama escrita por Manoel Carlos (91) foi a primeira vez que Claudia Mauro integrou o elenco de uma novela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembra a importância desta obra em sua carreira e fala da parceira com Maneco.

Claudia, o que essa obra representa em sua carreira?

A novela foi muito importante para mim, foi a minha primeira novela, a primeira personagem em dramaturgia. E ouso dizer que foi a melhor novela e a melhor personagem que eu fiz. Eu tive outros grandes papeis importantes, mas A Valkíria de 'História de Amor', como foi minha primeira novela, a minha entrada na dramaturgia é muito especial.

E como foi essa parceria com Manoel Carlos em História de Amor?

Eu ia fazer a novela só até a metade, a personagem sairia no meio da trama, isso acho que pouca gente sabe. Mas o Maneco ficou muito encantado com o meu trabalho e a gente desenvolveu uma relação de amizade profunda, tanto que vim fazer depois outras várias novelas dele, e peça no teatro. Com isso eu fiquei até o final, e depois da novela renovaram o meu contrato. Esse trabalho realmente me traz lembranças e tem uma importância muito grande. Então, eu fico sempre muito feliz quando eu ouço que A História de Amor está passando em algum país ou está sendo reprisada. Eu acho que as pessoas se identificam muito com as histórias, com os personagens, o Maneco tem esse lado das relações humanas. É uma novela que vale a pena ser vista sempre.

Tem alguma lembrança especial deste projeto?

Eu só tenho boas lembranças, a gente se divertia muito, eu e o Nuno, e a Regina, a gente ria muito, o clima era muito leve, os bastidores de História de Amor eram muito de amizade, todo mundo muito feliz, a novela era muito boa, os personagens eram muito bons, todo mundo estava feliz com seus personagens. Foi uma novela em que tudo deu certo.

Diria que teve alguma cena que mais te marcou? Mais desafiou?

Foi quando a Valkíria e o Assunção voltavam a ter relações sexuais depois do acidente. A cena foi feita com muita delicadeza, a gente teve conversas com cadeirantes. Foi uma cena linda, porque eles voltavam a se relacionar, era uma cena de amor e que foi feita com muita delicadeza, por vários motivos, por se tratar de um tema delicado, retratar as pessoas que passam por isso, como é que elas voltam a ter relações, muitos têm filhos depois disso e tudo mais, então foi de uma poesia, e eu saí do estúdio super feliz, o Nuno também. A cena teve uma repercussão linda, muito grande na época, foi super elogiada.

Claudia, e quais são os seus projetos atuais?

Estou em cartaz com o espetáculo 'A Vida Passou Por Aqui', completando 9 anos em cartaz, texto que eu escrevi, em 2016, em homenagem a minha mãe. Muito especial na minha vida, um divisor de águas na minha profissão. Eu acho que, a partir desse espetáculo, eu realmente comecei a ser vista de outra forma. Estou com o projeto de transformá-lo em filme. E agora estou com bastante demanda de escrita, estou ensaiando um monólogo chamado 'Tempo Que Existe Em Mim', com direção de Alice Borges e Rogério Fanju, para estrear no final de março, início de abril. Estou terminando de desenvolver o roteiro de um longa com o Marcello Novaes, uma encomenda do próprio Marcello, a gente está trabalhando esse roteiro há algum tempo. E tenho outros projetos.

Leia mais em:Cláudia Mauro revela mudança na carreira após nascimento dos filhos: 'Não consegui'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: