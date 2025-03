Ator de Tieta foi casado seis vezes e morte gerou briga pela herança

No ar com a reprise de Tieta, Marcos Paulo foi um dos grandes galãs da televisão brasileira e deixou herança que gerou briga entre filhas e última esposa

O ator Marcos Paulo, que está no ar na Globo como Arturzinho na reprise de Tieta, morreu em 2012, aos 61 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar causada por um câncer de esôfago. Conhecido como um dos grandes galãs da televisão, o intérprete foi casado seis vezes e sua morte gerou briga pela herança. Relembre carreira e disputa entre suas herdeiras.

Grande galã da TV

Marcos Paulo voltou às telas na reprise de Tieta, interpretando Arturzinho, um dos personagens marcantes da novela. O ator, que faleceu em 2012, foi um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, tanto na frente das câmeras quanto nos bastidores.

Com uma carreira que se iniciou ainda na infância, aos cinco anos, na TV Tupi, Marcos conquistou espaço em sucessos como Dancin’ Days (1978) e Roque Santeiro (1985), consolidando-se como um dos grandes galãs da década de 1980.

Ao longo de sua vida, Marcos Paulo mostrou o que significa ser conhecido como galã: o ator teve seis casamentos e foi pai de três filhas. Sua primeira esposa foi a modelo italiana Tina Serina, com quem teve Vanessa Simões (54). Em seguida, casou-se com as jornalistas Márcia Mendes (1945-1979) e Belisa Ribeiro (70).

Nos anos 1980, viveu um relacionamento com a atrizRenata Sorrah (78), com quem teve Mariana Simões (43). Sua quinta união foi com a atriz Flávia Alessandra (50), resultando no nascimento de sua filha caçula, Giulia Costa (25). Por fim, Marcos Paulo passou os últimos anos de sua vida casado com uma influenciadora e atriz brasileira.

Disputa pela herança

Após sua morte, em novembro de 2012, devido a uma embolia pulmonar causada por um câncer de esôfago, iniciou-se uma batalha judicial por sua herança. O ator deixou dois testamentos: um de 2005, que destinava todo seu patrimônio às filhas, e outro de 2006, que incluía a atual esposa como beneficiária.

A disputa envolveu as três filhas do ator e sua viúva, além de gerar desentendimentos com Flávia Alessandra. Em 2019, a Justiça decidiu que a última parceira deveria receber 25% da herança. Em 2022, a atriz declarou estar disposta a reduzir sua parte para 12,5%, buscando encerrar a longa batalha judicial.

Durante o processo, as tensões entre a viúva e Flávia Alessandra ficaram evidentes, com trocas de acusações e ameaças de processos. A briga judicial evidenciou as disputas e ressentimentos que permaneceram após a morte do ator.

Marcos Paulo em um de seus trabalhos na Globo - Reprodução/Globo

