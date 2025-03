Atriz de Tieta morreu por complicações após cirurgia cardíaca; saiba quem

No ar na Globo com a reprise de Tieta, Yoná Magalhães morreu em 2015, aos 80 anos, por complicações pós-cirúrgicas devido à insuficiência cardíaca

A atrizYoná Magalhães, que está no ar na Globo como Tonha na reprise de Tieta (1989) morreu em 2015, aos 80 anos, por complicações após cirurgia cardíaca. Uma das grandes atrizes da TV brasileira, Yoná acumulou diversos papéis de sucesso no teatro, em novelas e no cinema nacional. Relembre a carreira e interpretações marcantes da atriz.

Trajetória de sucesso

Yoná Magalhães começou sua carreira no rádio, mas logo encontrou seu espaço na televisão, tornando-se uma das primeiras grandes protagonistas das novelas brasileiras. Sua beleza, talento e determinação foram fundamentais para abrir portas em uma época em que o meio ainda estava se consolidando no país. No início dos anos 1960, seu nome começou a ganhar força, especialmente por sua atuação na TV Tupi e, posteriormente, na TV Rio.

Foi na novela Eu Compro Esta Mulher (1966) que Yoná viveu um de seus primeiros grandes papéis na TV Globo, chamando a atenção do público e da crítica. A novela ajudou a solidificar sua imagem como uma das grandes atrizes do gênero. Pouco depois, em A Sombra de Rebecca (1967), seu desempenho confirmou que ela estava entre as estrelas mais promissoras da emissora.

Rosto das telinhas e telonas

A parceria com a TV Globo rendeu muitos sucessos, e a atriz se tornou um nome frequente nas grandes produções da emissora. Um dos papéis mais lembrados de sua carreira foi o de Matilde Mendes de Oliveira em Roque Santeiro (1985), onde a atriz deu vida à dona de uma boate onde trabalhavam as dançarinas Ninon (Cláudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira).

Outro papel sempre lembrado pelo público é o de Tonha em Tieta, onde Yoná interpretou a esposa de Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), pai de Tieta (Betty Faria). Os grandes sucessos da carreira da atriz incluem, ainda, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e novelas como Saramandaia (1966) e Sangue Bom (2013).

Despedida marcante

Ao longo de sua trajetória, Yoná enfrentou desafios típicos da profissão, como a luta para manter papéis relevantes conforme envelhecia na televisão, um meio muitas vezes cruel com atrizes maduras. No entanto, sua presença forte e talento indiscutível garantiram trabalhos até os últimos anos de sua vida.

A atriz soube se reinventar e continuou marcando presença em diversas novelas, interpretando personagens que refletiam sua experiência e maturidade.

Seu último trabalho na televisão foi Sangue Bom. Yoná faleceu em 2015, após sofrer complicações pós-cirúrgicas devido à insuficiência cardíaca. Ela chegou a deixar a sala de cirurgia e ir para a UTI, mas apresentou uma sepse pós-operatória e, pela idade avançada, não resistiu.

Yoná como Tonha em Tieta - Reprodução/Globo

