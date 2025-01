Alice Wegmann posa com Humberto Carrão nos bastidores de Vale Tudo

Em suas redes sociais, Alice Wegmann mostrou algumas fotos dos bastidores de Vale Tudo, em que ela aparece ao lado de Humberto Carrão

Em suas redes sociais, Alice Wegmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 29, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado de Humberto Carrão nos bastidores das gravações do remake de Vale Tudo, que tem estreia prevista para março na Rede Globo.

Nas imagens, eles surgiram em um barco. Humberto estava usando uma sunga preta, enquanto Alice surgiu com um biquíni verde. Além disso, ambos estavam com óculos escuros.

Na trama, eles interpretam o casal Solange e Afonso, que na primeira versão da trama foi vivido por Lídia Brondi e Cássio Gabus Mendes.

Pedido de desculpas

A atriz Alice Wegmann decidiu se desculpar após as declarações feitas a respeito do namoro da apresentadora Adriane Galisteu e do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em 1994. O pronunciamento da artista aconteceu após ela tentar justificar a rápida aparição da loira na série Senna, lançada pela Netflix.

“Qualquer coisa que eu (enquanto atriz e uma pessoa que nasceu um ano após a morte dele) responder ia ficar pequena perto do que o que eles tiveram e, sobretudo, perto do que a Adriane é e do que o Ayrton foi. Acho sim que me expressei mal”, escreveu.

A intérprete de Lillian Vasconelos em Senna afirmou que era impossível “resumir uma vida em seis episódios” e que “um monte de ex-namoradas” não apareceram na série, o que gerou críticas de fãs e internautas:

“Galisteu não foi só mais uma ex-namorada…”, comentou uma seguidora na publicação. “Ela não era ex, ela era a atual”, rebateu outra internauta. “Acho tão desnecessário atores se colocando à frente de uma produção, um roteiro vendido”, criticou mais uma. “A verdade é que tentaram apagar a Galisteu da história dele e simplesmente ela está tendo mais destaque que a própria série, a família deve estar em um ódio”, afirmou outro.

Galisteu se posicionou com uma simples frase: “a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele”, escreveu. Alice também defendeu a fala da considerada viúva de Ayrton Senna. “Ela foi chiquérrima. Gigante, como sempre”, afirmou.

