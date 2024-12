Alice Wegmann se desculpa após comentários sobre Galisteu em série

A atriz Alice Wegmann diz que se expressou mal e que iria "ficar pequena" em frente ao namoro do piloto com a apresentadora

A atriz Alice Wegmann decidiu se desculpar após as declarações feitas a respeito do namoro da apresentadora Adriane Galisteu e do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em 1994. O pronunciamento da artista aconteceu após ela tentar justificar a rápida aparição da loira na série Senna, lançada pela Netflix na última semana.

“Qualquer coisa que eu (enquanto atriz e uma pessoa que nasceu um ano após a morte dele) responder ia ficar pequena perto do que o que eles tiveram e, sobretudo, perto do que a Adriane é e do que o Ayrton foi. Acho sim que me expressei mal”, escreveu.

Nessa segunda-feira, 2, a intérprete de Lillian Vasconelos em Senna afirmou que era impossível “resumir uma vida em seis episódios” e que “um monte de ex-namoradas” não apareceram na série, o que gerou críticas de fãs e internautas:

“Galisteu não foi só mais uma ex-namorada…”, comentou uma seguidora na publicação. “Ela não era ex, ela era a atual”, rebateu outra internauta. “Acho tão desnecessário atores se colocando à frente de uma produção, um roteiro vendido”, criticou mais uma. “A verdade é que tentaram apagar a Galisteu da história dele e simplesmente ela está tendo mais destaque que a própria série, a família deve estar num ódio”, afirmou outro.

Galisteu se posicionou com uma simples frase: “a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele”, escreveu. Alice também defendeu a fala da considerada viúva de Ayrton Senna. “Ela foi chiquérrima. Gigante, como sempre”, afirmou.

Adriane Galisteu faz desabafo sobre Senna

A apresentadora Adriane Galisteu decidiu expor a sua opinião após a Netflix resumir o seu romance com Ayrton Senna em 2 minutos e 34 segundos na série Senna, sobre a vida do piloto. Enquanto outras ex-namoradas do piloto, como a Xuxa Meneghel, tiveram mais tempo de tela.

Os dois namoraram por 18 meses, até a morte trágica do atleta, em 1994.

A apresentadora chorou ao lembrar o romance e admitiu que ficou inspirada a falar mais sobre o relacionamento com o piloto. “Primeiro, estou aqui para agradecer a cada um de vocês pelo cuidado, pelo carinho comigo, viu? Eu tenho lido tudo, estou acompanhando tudo bem de perto, mas também quero aproveitar e agradecer a imprensa que boa parte dela sempre foi muito fiel a minha história e nunca largou minha mão”, iniciou.

“Eu sei o quanto vocês estão curiosos para saber a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que diz respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre”, prosseguiu.

“E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado. Então, parabéns, parabéns… porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele”, pontuou.