Aílton Graça faz personagem rico em Volta por Cima e manda mensagem para autora

Em entrevista à CARAS Brasil, Aílton Graça celebra conquista de personagem importante na novela Volta por Cima

Aílton Graça (60) está realizado com seu personagem em Volta por Cima, próxima novela das sete, da Globo. O ator vai interpretar o dono da Viação Formosa, um dos principais núcleos da obra de Claudia Souto, com estreia marcada para 30 de setembro.

Nesta terça-feira, 24, o global participou da festa de lançamento da novela e mostrou felicidade com o novo trabalho. Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebra o papel e manda um recado para a escritora sobre o feito memorável na sua carreira.

"Eu estou feliz porque sou muito rico, mas muito rico. Eu tenho muito dinheiro na novela. Palmas para essa novela, eu estou fazendo o rico, gente", celebra Graça, que revela expectativa para a primeira semana de Volta por Cima.

"Eu tenho uma expectativa muito grande, sobretudo para a primeira semana. Eu não quero dar spoiler, porque por eu estar apaixonado, talvez as pessoas não se envolvam tanto quanto eu estou envolvido. Mas a novela, gente, que drama que vai ser, que vai acontecer na primeira semana. Eu tenho certeza que a primeira semana já vai capturar você, que vai assistir a novela. E que pensa também em dar uma volta por cima da sua vida. Então entra na Viação Formosa, dentro do ônibus da Viação Formosa, e dê um rolê por esse subúrbio maravilhoso onde conta as nossas histórias", diz.

O veterano das novelas da Globo não esconde felicidade com o tamanho do personagem. Em conversa com a reportagem, ele revela que o cenário da casa do dono da Viação Formosa é gigantesco e primoroso.

"Gente, o dinheiro dele. A casa, o cenário da minha casa ocupa praticamente metade do estúdio, gente, é uma casa que eu tenho que andar de carro de golfe, então eu estou feliz demais, eu nunca fiz um personagem com tanta grana. Cláudia, obrigado!", agradece.

Parceria com Viviane Araújo

Viviane Araújo (49) está de volta às novelas após período dedicado à maternidade. Na trama, ela fará par romântico com Aílton e terá a missão de entregar cenas que misturam drama, humor e tensão. O ator rasga elogios sobre a parceira de trabalho.

"É maravilhosa, a gente está vivendo um casal super apaixonado, é um spoiler que vou contar, mas eu não vou contar [tudo], mas ele é muito ciumento. Ele tem uma rainha dentro de casa, e é complicado para esse cara que veio do subúrbio, que cresceu do subúrbio, viver essa paixão do lado dela. Então ali tem um humor, tem um drama, e tem uma interação com o subúrbio. As pessoas vão se sentir representadas pela Vivi", conclui.