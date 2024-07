Veja como foi o casamento da ministra Anielle Franco

A ministra Anielle Franco oficializou o seu casamento com Carlos Frederico da Silva em uma cerimônia no Rio de Janeiro

A Ministra da Igualdade Racial do Brasil Anielle Franco está casada! Ela oficializou seu casamento com o engenheiro Carlos Frederico da Silva no último final de semana durante uma cerimônia no Rio de Janeiro.

Os dois estão juntos há 6 anos e comemoraram o amor em uma festa com a presença de amigos e familiares. Nas redes sociais, os noivos mostraram as fotos do grande dia.

Anielle usou um vestido branco assinado pela estilista Morena Andrade, feito com bordados e transparência na medida certa. Para completar o visual, ela usou um buquê de flores coloridas. “Enfim, o grande dia chegou”, disse ela em um post no Instagram. Em outro momento, ela declarou: “Eu e você. Do nosso jeito, com nossas manias, com nossas risadas, com nossa fé, com nossas meninas, com nossas famílias, como a gente ama, hoje e sempre. Te amo e vamos celebrar”.

Vale lembrar que Anielle é irmã de Marielle Franco, que faleceu em 2018.

Casamento do herdeiro de Cesar Filho

O grande dia do casamento de Luigi Cesar e Júlia Saraiva Vieira acontecerá na terça-feira, 30 de julho. Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o noivo decidiu transmitir o casamento na internet.

A transmissão acontecerá a partir das 14h45 no canal de Júlia no YouTube. O aviso da live já está ativo para que os seguidores possam salvar o aviso para não perderem nenhum minuto do grande dia. Clique aqui para acessar o canal de transmissão.

O casamento está previsto para começar às 15h e acontecerá em uma cerimônia luxuosa em Itatiba, no interior de São Paulo. Toda a família já está na contagem regressiva para o grande dia, que promete muito luxo e elegância entre os noivos, a família e os convidados.

Vale lembrar que Luigi e Júlia já se casaram no civil. A cerimônia civil aconteceu no jardim da casa de Cesar Filho e Elaine Mickely em junho de 2024. Toda a festa foi decorada em tons de azul e branco. Veja as fotos aqui.