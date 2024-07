Ricardo Almeida renova os votos de casamento com Kaisla Almeida

O estilista Ricardo Almeida e a consultora de imagem Kaisla Almeida mostram as fotos da renovação dos votos de casamento

O estilista Ricardo Almeida e a consultora de imagem Kaisla Almeida celebraram o amor em uma cerimônia de renovação de votos. Os dois estão casados há cinco anos e reafirmaram o amor em uma celebração intimista na praia.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido criado pelo próprio marido para a renovação dos votos.

"Cinco anos de amor, companheirismo e crescimento. Reafirmamos nosso compromisso de caminhar juntos pela vida. TE AMO", disse ela.

Recentemente, Kaisla fez declarações de amor para Ricardo. "Podem tentar encontrar mil definições para amor no dicionário. Nada chegará perto do que sinto por você, pois este sentimento é puro e indescritível. Te amo", disse ela em um post no Instagram. Em outro momento, ela escreveu: "Você sabe como é maravilhoso ter a certeza que está dividindo sua vida com sua alma gêmea ? Eu sei! 6 anos pode até parecer muito, mas é pouco para a eternidade que temos para viver juntos! EU TE AMO MEU AMOR".