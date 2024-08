Quem é o noivo de Anttónia? Conheça o novo integrante da família de Gloria Pires

Filha de Gloria Pires e Orlando Morais, Anttónia aceita pedido de casamento e fica noiva de ator; descubra quem é o sortudo!

Neste final de semana, a filha de Gloria Pires e Orlando Morais, Antônia Morais, que assina com seu nome artístico Anttónia, usou as redes sociais para compartilhar que está noiva. Durante seu jantar de aniversário, a herdeira da atriz e do músico aceitou o pedido de casamento de seu namorado, o ator e influenciador digital Paulo Dalagnoli.

Natural de Santa Catarina, Paulo tem 34 anos, mas começou sua carreira no teatro bem cedo, quando tinha apenas 14 anos. Durante a adolescência, Dalagnoli trabalhou como modelo e inicialmente dedicou seus estudos à engenharia, mas acabou mudando de ideia e decidiu seguir sua vocação para as artes cênicas por conta da paixão da infância.

Sua estreia foi na novela Malhação, na Globo, onde interpretou o personagem Lírio Lorenzzo na vigésima temporada. Ele também participou da novela Totalmente Demais. Na mesma época, o artista decidiu dar um novo passo e iniciou sua carreira musical com canções em parceria com artistas como Luiza Pastore e também com Felipe Camargo.

Embora pudesse ter encontrado a futura sogra nos bastidores da Globo, ele só conheceu a namorada alguns anos depois, quando integrou o elenco de Gênesis na Record. Em 2020, Paulo e Anttónia assumiram o relacionamento e trocaram declarações nas redes sociais, apesar de romperem o namoro pouco tempo depois.

Após passarem três meses separados, o casal decidiu retomar o romance e estão juntos desde então. Durante esse período, Paulo se dedicou ao trabalho nas redes sociais, enquanto Anttónia focou cada vez mais em sua carreira musical. Agora, eles têm um casamento para planejar e contam com o apoio da família, que vibrou com o noivado.

Como foi o pedido de casamento de Anttónia?

A cantora Anttónia foi pedida em casamento e aceitou! Ela ficou noiva do ator Paulo Dalagnoli durante o seu jantar de aniversário neste final de semana. A estrela contou a novidade por meio de um post no Instagram, no qual compartilhou fotos do evento e falou de sua alegria de dar um novo passo no relacionamento

"Ainda tentando processar tudo que aconteceu esse fim de semana… Decidi fazer um jantar de aniversário para família e alguns poucos amigos, mas jamais imaginei que no meio disso tudo seria pedida em casamento pelo amor da minha vida. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento e compartilharam da nossa alegria!", Anttónia contou.