Anttónia revela que ficou noiva em sua festa de aniversário

Filha de Gloria Pires e Orlando Morais, a cantora Anttónia foi pedida em casamento pelo ator Paulo Dalagnoli durante o jantar de aniversário

A cantora Anttónia foi pedida em casamento e aceitou! Ela ficou noiva do ator Paulo Dalagnoli durante o seu jantar de aniversário neste final de semana.

A estrela contou a novidade por meio de um post no Instagram, no qual compartilhou fotos do evento e falou de sua alegria de dar um novo passo no relacionamento. "Ainda tentando processar tudo que aconteceu esse fim de semana… Decidi fazer um jantar de aniversário para família e alguns poucos amigos, mas jamais imaginei que no meio disso tudo seria pedida em casamento pelo amor da minha vida. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento e compartilharam da nossa alegria!", disse ela.

A mãe dela, a atriz Gloria Pires, também comemorou a novidade no status de relacionamento da filha. "Era um jantar de aniversário, que se transformou num pedido de casamento. Que essa alegria e essa emoção, tão autênticas, seja uma constante na vida de vocês", afirmou.

Vale lembrar que Anttónia é fruto do casamento de Gloria Pires com o cantor Orlando Morais.

Homenagem de Paulo Dalagnoli para Anttónia

Há uma semana, no dia do aniversário de Anttónia, Paulo Dalagnoli fez um post especial no Instagram para homenageá-la.

"Vivaaaa você amor da minha vidaaa. Parabéns!!! Tudo de melhor sempre, você merece esse mundão todo pra você!!! Dona de um coração tão lindo… Te admiro, e tenho muito orgulho do que você tem conquistado. E como digo pra você, é só o começo hehe. E você é isso, luz e amor! É um privilégio poder compartilhar a vida ao seu lado minha companheira de aventuras e de vida. Te amo muito muito!!!!", disse ele.