As primeiras fotos oficiais do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira

Herdeiro do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar e a esposa, Júlia Vieira, compartilharam as primeiras fotos oficiais do casamento

O jovem Luigi Cesar, de 20 anos, se casou com Júlia Vieira, de 21 anos, na terça-feira, 30, em uma fazenda no interior de São Paulo. A celebração luxuosa chamou a atenção nos posts feitos na internet e, agora, o casal apaixonado mostrou as primeiras oficiais do grande dia.

Nas novas fotos, Luigi e Júlia apareceram sorridentes com seus looks de noivos depois da cerimônia religiosa, que aconteceu ao ar livre, e também em uma imagem dos dois orando no altar durante a benção.

"Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que o Senhor preparou para aqueles que O amam” 1 coríntios 2:9 - A PROMESSA SE CUMPRIU!", disseram na legenda.

Luigi Cesar é o filho caçula do apresentador Cesar Filho com a esposa, Elaine Mickely.

O convite de casamento

Filho do apresentador Cesar Filho e Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar está prestes a oficializar seu casamento com Júlia. Os dois se casam no dia 30 de julho, em uma cerimônia luxuosa em Itatiba, no interior de São Paulo. Os noivos já estão na contagem regressiva para o grande dia e a imagem do convite de casamento deles foi revelada na internet.

Uma amiga da família dos noivos mostrou o convite que recebeu deles nos stories do Instagram. O convite de casamento luxuoso impressionou por sua beleza e detalhes impecáveis.

O item foi feito em tons de bege, verde e dourado. A frente do convite contou com um desenho em alto relevo de uma mansão. No interior, os convidados encontraram o brasão do casal no convite e também estampado em dourado. Veja as fotos abaixo:

Convite do casamento de Luigi e Júlia - Foto: Reprodução / Instagram