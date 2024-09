"Não tinha a menor ideia", diz noiva de Jesus Luz sobre pedido de casamento

O modelo Jesus Luz e sua noiva, Camila Stroligo, compartilharam detalhes sobre o pedido de casamento e falaram dos planos para oficializar a união

Na noite da última quinta-feira, 19, o modelo Jesus Luz e a noiva, Camila Stroligo, marcaram presença no quarto dia do Rock in Rio. Em entrevista ao portal Quem, os pombinhos deram detalhes sobre o pedido de casamento e contaram sobre os planos para oficializar a união.

Durante um jantar romântico no restaurante onde o casal teve seu primeiro encontro, o modelo fez o tão esperado pedido e recebeu um "sim" da médica dermatologista. Ela, no entanto, nem desconfiou que seria pedida em casamento naquele dia.

"Não tinha a menor ideia, foi um jantar surpresa, na verdade. Foi o restaurante do nosso primeiro date. Eu não estranhei, achei um convite normal. Às vezes, saio do trabalho, a gente sai para jantar no restaurante, principalmente japa, que a gente adora. Para mim, zero desconfiança", lembrou Camila.

Segundo o DJ, a filha Malena, de 7 anos, sabia de tudo. "Combinei com a minha filha e ela falou: 'Ai meu Deus, acho que eu vou ficar nervosa'. Falei: 'Filha, você não vai ficar nervosa, você não vai entregar nosso plano'. Ela estava de calça cargo, ficou escondido no bolso dela", contou ele sobre as alianças. "Ela foi cúmplice dele, ficou escondido no bolso dela e ela não transpareceu nada", acrescentou a noiva.

Camila contou que, ao notar que estavam em uma área mais VIP do restaurante, começou a desconfiar. "No meio do jantar, surgiu o garçom, já veio com buquê enorme de rosas colombianas e tinha um recadinho. Era um envelopinho no buquê, estava escrito: 'Vamos dar um passo à frente juntos'. Comecei a chorar. A Malena entregou para ele a caixinha ele abriu as alianças para mim", contou.

Cerimônia intimista

Sobre o casamento, ela contou que pensa em uma cerimônia mais intimista. "Tenho vontade, tenho esse sonho de colocar meu vestido de noiva, mas acho que a gente pensa numa cerimônia mais intimista e sem tanta pressa também...No nosso tempo. Acho que vai ser muito mais por nós mesmos e pela família, pelas pessoas mais próximas", adiantou.

Vale lembrar que Jesus e Camila estão juntos há pouco mais de um ano. Antes desse relacionamento, o modelo teve romances com Aline Campos e até com Madonna.