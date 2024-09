Jesus Luz pede a namorada em casamento durante jantar romântico: ‘Minha noiva’

Vem casório aí! Jesus Luz anunciou que fez o tão esperado pedido para oficializar sua união com a namorada, Camila Stroligo

Na noite da última terça-feira, 17, Jesus Luz compartilhou que fez um pedido de casamento inesquecível para a namorada, Camila Ferrer Stroligo. Durante um jantar romântico no restaurante onde o casal teve seu primeiro encontro, o modelo fez o tão esperado pedido e recebeu um "sim" emocionante da médica dermatologista.

Através de seu perfil no Instagram, Jesus compartilhou um clique da amada exibindo a aliança de noivado e um buquê de rosas. “Digam olá para a mais nova noiva da cidade”, ela legendou a publicação. Na sequência, a dermatologista postou uma foto das alianças com o futuro marido e destacou que o momento contou com uma participação especial.

Para presenciar a ocasião, Jesus contou com o apoio de sua filha, Malena, de oito anos, fruto de um relacionamento anterior com a modelo Carol Ramiro. Após o pedido, os três posaram juntos e celebraram a nova etapa da família. Em seguida, o modelo também conversou com o GShow, revelando mais detalhes sobre o pedido de casamento.

Jesus escolheu o local onde o casal se encontrou pela primeira vez para o pedido de casamento, que foi feito através do cartão no buquê de rosas: “Vamos dar um passo à frente juntos, Stromblix?”, ele escreveu com o apelido dela. "Conseguir surpreendê-la não foi fácil, mas deu tudo certo! Camila se tornou minha melhor amiga e agora é minha noiva", o modelo celebrou.

Vale lembrar que Jesus e Camila estão juntos há pouco mais de um ano. Antes desse relacionamento, o modelo teve romances com Aline Campos e até com Madonna. Recentemente, ele prestigiou um show da cantora americana ao lado da namorada: “Nossa cidade merecia esse espetáculo! Experiência surreal! Thank you so much, Madonna”, ele declarou.

