Jakelyne Oliveira confessa após casamento com Mariano: 'Muito além'

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira reapareceu nas redes sociais após seu casamento com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, celebrado na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Em um vídeo compartilhado nesta quinta-feira, 17, ela falou sobre o dia especial e confessou que superou suas expectativas.

"Estamos aqui na fazenda ainda. Vamos embora já já e estamos recolhendo as coisas. Optamos por ficar aqui ontem para descansar, assimilar tudo o que aconteceu e não ter que sair correndo. Foi uma delícia, ficamos aqui em família e conversamos sobre tudo, entendendo tudo o que aconteceu", iniciou ela.

Em seguida, ela confessou que suas expectativas para a data foram superadas. "Confesso que eu ainda estou em êxtase, estou assimilando, fico vendo os vídeos, as fotos e, gente, um sonho. Muito além do que a gente tinha imaginado. Meu Deus, que sonho", finalizou.

Como foi o casamento?

A cerimônia aconteceu na última terça-feira, 15, e contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo apostou em um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

Para celebrar o momento especial, o casal contou com a presença do pastor César Bellucci e do padre Waldemar Boanerges, respeitando as crenças de ambos — Mariano é católico e Jakelyne, cristã protestante. As alianças foram levadas por Geovanna, sobrinha da atriz, e Arão, sobrinho do cantor.

Durante a festa, a recém-casada fez a clássica tradição de jogar o buquê para encontrar a próxima pessoa a se casar. E, desta vez, a ex-Fazenda Raissa Barbosa foi responsável por pegar o arranjo de flores. Veja como foi o momento!

