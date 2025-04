Jakelyne Oliveira revela parte mais complicada no casamento com Mariano: 'Tem que ter paciência'

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira compartilhou novos detalhes de seu casamento com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira compartilhou novos detalhes de seu casamento com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, celebrado na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Nesta sexta-feira, 25, ela desabafou sobre sua lista de convidados e confessou que essa foi a "a coisa mais complicada".

Ela falou sobre o assunto após ver o cerimonista de seu casamento falar sobre a importância de os convidados confirmarem presença. "Eu acho que a coisa mais complicada que teve no casamento, além de fazer a lista dos convidados, foram os convidados confirmarem a presença. Porque eles não falavam nem que ia e nem que não ia", iniciou.

E continuou: "Então a gente ficava sem saber o que fazer, porque a gente depende de um cronograma de buffet, de alimentação, de bebida, de tudo. E aí, na reta final, as pessoas começaram a confirmar. Então tem que ter paciência. Graças a Deus, a gente contratou uma pessoa para fazer isso".

"Mas o que aconteceu? Muitas pessoas confirmaram, muitas mesmo, e não foram. A gente sabe que imprevistos acontecem, mas foi uma quantidade absurda, e a gente ficou bem surpreso. Teve pessoa que confirmou e não foi simplesmente, e não falou. Ainda teve alguns que tiveram essa consideração de falar que aconteceu um imprevisto".

E complementou: "Imprevistos acontecem, óbvio, mas confirmar, não ir e não mandar uma mensagem? É muito deselegante. Não seja esse tipo de pessoa."

Como foi o casamento?

A cerimônia aconteceu na última terça-feira, 15, e contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo apostou em um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

Para celebrar o momento especial, o casal contou com a presença do pastor César Bellucci e do padre Waldemar Boanerges, respeitando as crenças de ambos — Mariano é católico e Jakelyne, cristã protestante. As alianças foram levadas por Geovanna, sobrinha da atriz, e Arão, sobrinho do cantor.

