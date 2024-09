Lana Del Rey: Tudo o que você precisa saber sobre o casamento

Lana Del Rey se casou com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene. Saiba como foi o grande dia do casal apaixonado

A cantora Lana Del Rey se casou com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene na última quinta-feira, 26, em Louisiana, Estados Unidos. Eles conseguiram a licença para o casamento na segunda-feira, 23, e tinham 30 dias para oficializarem a união.

Com isso, eles celebraram o casamento com uma cerimônia ao ar livre. Para o seu grande dia, Lana usou um vestido de noiva branco clássico e uma fita azul no cabelo. Ela foi levada ao altar pelo seu pai, Robert Grant. Por sua vez, o noivo usou um terno escuro com camisa branca.

Os convidados foram recebidos em tendas montadas com cadeiras e mesas ao lado de um lago, onde estava um barco decorado com flores brancas. Os noivos ainda ofereceram um jantar ao ar livre depois da cerimônia.

Lana e Jeremy se conheceram em 2019, quando ela fez um passeio com ele para conhecer a vida selvagem. Porém, eles só começaram a namorar há pouco tempo, sendo que os primeiros rumores surgiram em maio de 2024. Sem assumir o namoro publicamente, eles já foram logo para o casamento.

Dufrene é pai de duas filhas e um filho. Ele já trabalhou em uma fábrica de produtos químicos, mas desistiu do emprego para se tornar capitão de barcos e levar turistas para locais com jacarés.

Lana Del Rey e Jeremy Dufrene - Foto: Reprodução / Instagram

Lana Del Rey esteve no Brasil em 2023

A cantora Lana Del Rey aproveitou uma manhã de maio de 2023 para curtir uma praia no Rio de Janeiro. A musa foi flagrada apenas de maiô bege e com renda nos braços enquanto se divertia com os amigos na areia da praia.

A estrela chegou ao local usando calça jeans e logo tirou a peça para pegar um bronzeado nas pernas.

Na noite de sábado, Lana Del Rey se apresentou na primeira noite do MITA no Rio de Janeiro e agitou a multidão de fãs com sucessos de sua carreira, como Born To Die, A&W, Young And Beautiful e Video Games.

A apresentação marcou o retorno dela aos palcos depois de quatro anos de hiato.

Fotos: Dilson Silva / AgNews