Fora do BBB 25, João Gabriel comenta beijo em Thamiris: 'Tinha uma pessoa'

João Gabriel falou sobre o beijo que trocou com Thamiris no BBB 25 e revelou que estava conhecendo uma pessoa antes do reality

O BBB 25 chegou ao fim para João Gabriel! O goiano deixou o reality show da TV Globo na noite de terça-feira, 8, com 51,95% dos votos do público, após enfrentar o 14º paredão da temporada contra Diego Hypolito e Vitória Strada.

Na manhã desta quarta-feira, 9, João Gabriel esteve no 'Mais Você' e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, o eliminado da semana comentou sobre o beijo que trocou com Thamiris dentro do confinamento.

Os dois participantes se beijaram em um dos quartos logo após uma festa. O irmão gêmeo de João Pedro, no entanto, pediu para Thamiris não falar a respeito do assunto nos dias consecutivos. Isso porque, de acordo com o ex-brother, ele estava conhecendo uma pessoa antes do confinamento .

"Você tem namorada aqui fora?", perguntou Ana Maria. "Namorada não tenho, não, mas tenho um… Tinha, né? Não sei. Vou resolver esse problema aí", respondeu João Gabriel, arrancando risadas da apresentadora.

"Eu não namorava, não, era só uma pessoa que eu estava conhecendo… E acabou que nós… Eu beijei [a Thamiris] mesmo, aconteceu. Fazer o quê? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu ali. Aconteceu, aconteceu. Eu não queria uma relação, nada mais sério não", declarou o eliminado.

"Eu tenho uma pessoa, ou tinha, sei lá, do lado de fora, que eu estava conhecendo. Antes de entrar [no BBB 25], nós conversamos e eu falei que queria entrar namorando, mas por questões pessoais dela, nós escolhemos deixar para quando eu saísse. Eu entrei no BBB 25 e beijei, pronto", concluiu João Gabriel.

A vida amorosa do João Gabriel deu o que falar dentro da casa, com a Thamiris, e fora, com a namorada 👀 #BBB25#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/Xxjx9a6ojG — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 9, 2025

O arrependimento de João Gabriel após eliminação do BBB 25

O brother João Gabriel foi eliminado do BBB 25, da Globo, com 51,95% dos votos do público no 14º paredão da temporada ao enfrentar Diego Hypolito e Vitória Strada na votação. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ele assistiu a imagens de seus embates com Aline ao longo do jogo e confessou um arrependimento.

"Fiquei decepcionado comigo mesmo", disse ele. O salva-vidas de rodeio disse que se sentia mal sempre que se envolvia em discussões dentro da casa e destacou que, fora do confinamento, não tem o hábito de xingar ninguém. "Xingar lá, para mim, é o que eu mais me arrependo", analisou.

